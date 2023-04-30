Рейтинг@Mail.ru
В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:07 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/oteli-1868810479.html
В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях
В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях - РИА Новости, 30.04.2023
В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях
Новые 11 модульных отелей с 250 номерами уже построены и готовы к работе в самых интересных природных уголках полуострова, они набирают популярность, заявил РИА РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:07
2023-04-30T10:07
туризм
новости - туризм
россия
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
отдых в россии
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867920507_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0aca24c104590f42045c6946baa6a870.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Новые 11 модульных отелей с 250 номерами уже построены и готовы к работе в самых интересных природных уголках полуострова, они набирают популярность, заявил РИА Новости глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Программа строительства таких отелей в Крыму продолжается и в этом году, уже объявлен конкурс, добавил он.
https://ria.ru/20230424/poezd-1867412670.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867920507_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_33a024f414cb4adf5c6776f077334f38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), отдых в россии, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), отдых в России, Республика Крым
В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях

Глава Минкурортов Волченко: растет популярность 11 новых отелей в природных уголках Крыма

© Фото : Министерство курортов и туризма Республики КрымМодульные гостиницы в поселке Оленевка Черноморского района Крыма
Модульные гостиницы в поселке Оленевка Черноморского района Крыма - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : Министерство курортов и туризма Республики Крым
Модульные гостиницы в поселке Оленевка Черноморского района Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Новые 11 модульных отелей с 250 номерами уже построены и готовы к работе в самых интересных природных уголках полуострова, они набирают популярность, заявил РИА Новости глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«
"Отдельного внимания заслуживают 11 новых модульных отельных комплексов, которые построены благодаря в том числе грантам РФ, 50% со стороны бизнеса, 50% субсидии со стороны государства. Это порядка 250 новых номеров, 1 тысячи койко-мест, более 100 рабочих мест и самое главное - это уникальные природные локации, где сложно построить капитальные строения, это лесная и приморская часть. Это отдельный формат отдыха, который развивается и явно популярен", - сказал Волченко.
Программа строительства таких отелей в Крыму продолжается и в этом году, уже объявлен конкурс, добавил он.
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд
24 апреля, 17:36
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)отдых в РоссииРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала