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В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях
В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях - РИА Новости, 30.04.2023
В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях
Новые 11 модульных отелей с 250 номерами уже построены и готовы к работе в самых интересных природных уголках полуострова, они набирают популярность, заявил РИА РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:07
2023-04-30T10:07
2023-04-30T10:07
туризм
новости - туризм
россия
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
отдых в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Новые 11 модульных отелей с 250 номерами уже построены и готовы к работе в самых интересных природных уголках полуострова, они набирают популярность, заявил РИА Новости глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Программа строительства таких отелей в Крыму продолжается и в этом году, уже объявлен конкурс, добавил он.
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новости - туризм, россия, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), отдых в россии, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), отдых в России, Республика Крым
В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях
Глава Минкурортов Волченко: растет популярность 11 новых отелей в природных уголках Крыма