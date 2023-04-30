https://ria.ru/20230430/oteli-1868810479.html

В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях

В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях - РИА Новости, 30.04.2023

В Крыму набирают популярность новые модульные отели в природных локациях

Новые 11 модульных отелей с 250 номерами уже построены и готовы к работе в самых интересных природных уголках полуострова, они набирают популярность, заявил РИА РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T10:07

2023-04-30T10:07

2023-04-30T10:07

туризм

новости - туризм

россия

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

отдых в россии

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Новые 11 модульных отелей с 250 номерами уже построены и готовы к работе в самых интересных природных уголках полуострова, они набирают популярность, заявил РИА Новости глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Программа строительства таких отелей в Крыму продолжается и в этом году, уже объявлен конкурс, добавил он.

https://ria.ru/20230424/poezd-1867412670.html

россия

республика крым

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