https://ria.ru/20230430/oshibka-1868798394.html

"Вляпаемся в войну". США предупредили о смертельной ошибке

"Вляпаемся в войну". США предупредили о смертельной ошибке - РИА Новости, 30.04.2023

"Вляпаемся в войну". США предупредили о смертельной ошибке

Война между США и КНР станет смертельной ошибкой, заявил в интервью китайской газете Global Times американский политолог, профессор Гарвардского университета и... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T06:54

2023-04-30T06:54

2023-04-30T06:54

в мире

сша

китай

гарвардский университет

перл-харбор

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Война между США и КНР станет смертельной ошибкой, заявил в интервью китайской газете Global Times американский политолог, профессор Гарвардского университета и автор концепции "мягкой силы" Джозеф Най.Если проводить исторические параллели, это не случится как 1941 году, когда японцы атаковали Перл-Харбор, отметил Най."Угроза больше похожа на ту, что была в 1914 году, когда великие европейские державы думали, что их армии вернутся домой к Рождеству и все прояснится. Вместо этого они оказались втянуты в четырехлетнюю войну, в результате которой погибли более десяти миллионов человек и исчезли четыре империи", — добавил он.Экзистенциальная угроза заключается в том, что Вашингтон может серьезно ошибиться, как когда-то в Европе просчитались перед началом Первой мировой войны, резюмировал Най.

https://ria.ru/20230418/kitay-1866178375.html

сша

китай

перл-харбор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай, гарвардский университет, перл-харбор