"Вляпаемся в войну". США предупредили о смертельной ошибке
Американский политолог Най предупредил, что война США с Китаем станет смертельной ошибкой
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Война между США и КНР станет смертельной ошибкой, заявил в интервью китайской газете Global Times американский политолог, профессор Гарвардского университета и автор концепции "мягкой силы" Джозеф Най.
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"Единственным вариантом уничтожить друг друга или стать угрозой существования — это вляпаться в войну", — сказал он.
Если проводить исторические параллели, это не случится как 1941 году, когда японцы атаковали Перл-Харбор, отметил Най.
"Угроза больше похожа на ту, что была в 1914 году, когда великие европейские державы думали, что их армии вернутся домой к Рождеству и все прояснится. Вместо этого они оказались втянуты в четырехлетнюю войну, в результате которой погибли более десяти миллионов человек и исчезли четыре империи", — добавил он.
Экзистенциальная угроза заключается в том, что Вашингтон может серьезно ошибиться, как когда-то в Европе просчитались перед началом Первой мировой войны, резюмировал Най.