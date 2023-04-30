https://ria.ru/20230430/odessa-1868835035.html

СМИ: в Одессе нашли тела россиянки и ее маленькой дочери

СМИ: в Одессе нашли тела россиянки и ее маленькой дочери - РИА Новости, 30.04.2023

СМИ: в Одессе нашли тела россиянки и ее маленькой дочери

Под окнами многоэтажки в Одессе обнаружили тела 34-летней россиянки и ее двухлетней дочери, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T13:27

2023-04-30T13:27

2023-04-30T14:10

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Под окнами многоэтажки в Одессе обнаружили тела 34-летней россиянки и ее двухлетней дочери, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах."Женщина жила с ребенком и мужчиной, находившимся на работе, когда произошла трагедия. В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете по службе по делам детей семья также не состояла", — приводит издание слова полицейских.Инцидент произошел накануне вечером. По сведениям правоохранительных органов, россиянка незаконно проживала на территории Украины.

https://ria.ru/20230427/omsk-1868268804.html

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