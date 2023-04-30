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Украинские войска обстреляли три села в ДНР - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/obstrely-1868800179.html
Украинские войска обстреляли три села в ДНР
Украинские войска обстреляли три села в ДНР - РИА Новости, 30.04.2023
Украинские войска обстреляли три села в ДНР
Украинские войска выпустили 18 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по селам Никольское, Петровское и Новобахмутовка в ДНР, сообщили в представительстве... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T07:25
2023-04-30T07:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 апр – РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по селам Никольское, Петровское и Новобахмутовка в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позднее, в 6.15, по данным СЦКК, украинские войска выпустили по селу Петровское 5 снарядов калибром 155 мм. Огонь велся из населенного пункта Новоукраинка. А уже в 7.00 из населенного пункта Калиново по населенному пункту Новобахмутовка выпущено 7 снарядов калибром 155 мм. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868788801.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли три села в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ нанесли удар по Никольскому, Петровскому и Новобахмутовке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр – РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по селам Никольское, Петровское и Новобахмутовка в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.20 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Никольское: выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Позднее, в 6.15, по данным СЦКК, украинские войска выпустили по селу Петровское 5 снарядов калибром 155 мм. Огонь велся из населенного пункта Новоукраинка. А уже в 7.00 из населенного пункта Калиново по населенному пункту Новобахмутовка выпущено 7 снарядов калибром 155 мм.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела села Кистер Погарского района Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек
00:47
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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