https://ria.ru/20230430/obstrely-1868795283.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку

Украинские войска за полчаса выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Яковлевке и четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T04:39

2023-04-30T04:39

2023-04-30T04:39

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Яковлевке и четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 04.10 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868795117.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия