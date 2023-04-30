Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/obstrely-1868795283.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку - РИА Новости, 30.04.2023
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку
Украинские войска за полчаса выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Яковлевке и четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T04:39
2023-04-30T04:39
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866832540_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_a2dfe7dcf8c33f6f531126d9aadc0443.jpg
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Яковлевке и четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 04.10 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868795117.html
макеевка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866832540_432:0:3161:2047_1920x0_80_0_0_e9483267dfc7933a4a378bb18c61de44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили семь снарядов по Яковлевке и Макеевке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Яковлевке и четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 04.10 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Житель Артемовска рассказал об ударах ВСУ по жилым кварталам
04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала