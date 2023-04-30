https://ria.ru/20230430/obstrely-1868787899.html

ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.04.2023

ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за субботу 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 237 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T00:18

2023-04-30T00:18

2023-04-30T00:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за субботу 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 237 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что под огнем украинских войск оказались Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Александровка, Егоровка, Никольское, Владимировка, Никольское.Также сообщается, что за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что обстрел города Ясиноватая, произведенный украинскими боевиками в субботу, привел к гибели двух и ранению четырех человек. По предварительным данным, для обстрела использовалась реактивная система залпового огня "Град".

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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донецкая народная республика, ясиноватая, украина, сцкк, происшествия