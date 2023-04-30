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ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:18 30.04.2023 (обновлено: 00:30 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/obstrely-1868787899.html
ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.04.2023
ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за субботу 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 237 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T00:18
2023-04-30T00:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за субботу 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 237 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что под огнем украинских войск оказались Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Александровка, Егоровка, Никольское, Владимировка, Никольское.Также сообщается, что за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что обстрел города Ясиноватая, произведенный украинскими боевиками в субботу, привел к гибели двух и ранению четырех человек. По предварительным данным, для обстрела использовалась реактивная система залпового огня "Град".
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, ясиноватая, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: украинские военные за сутки 48 раз обстреляли Донбасс

© РИА НовостиПоследствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за субботу 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 237 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Противник совершил обстрелы), выпустив 237 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под огнем украинских войск оказались Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Александровка, Егоровка, Никольское, Владимировка, Никольское.
Также сообщается, что за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что обстрел города Ясиноватая, произведенный украинскими боевиками в субботу, привел к гибели двух и ранению четырех человек. По предварительным данным, для обстрела использовалась реактивная система залпового огня "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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