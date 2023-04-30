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Четыре дома были полностью разрушены при обстреле брянского поселка Суземки
Четыре дома были полностью разрушены при обстреле брянского поселка Суземки - РИА Новости, 30.04.2023
Четыре дома были полностью разрушены при обстреле брянского поселка Суземки
Четыре дома не подлежат восстановлению после обстрела поселка Суземка в Брянской области, идет оценка ущерба, сообщили РИА Новости в региональном правительстве. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T23:54
2023-04-30T23:54
2023-04-30T23:54
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
украина
жилье
александр богомаз
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БРЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Четыре дома не подлежат восстановлению после обстрела поселка Суземка в Брянской области, идет оценка ущерба, сообщили РИА Новости в региональном правительстве. В ночь на воскресенье поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелам со стороны Украины. Четверо мирных граждан погибли, еще двое пострадали и находятся в больнице. Глава региона Александр Богомаз в воскресенье побывал в Суземке, видео с места происшествия он опубликовал в своем телеграм-канале. "На месте работает комиссия по оценке. Суммы компенсации у всех будут разные, как оценят ущерб, четыре дома вообще восстановлению не подлежат. Остальные с повреждениями", - сообщили в правительстве региона. После оценки строители приступят к восстановлению пострадавшего жилья. Если жители выберут компенсацию, будут произведены соответствующие выплаты, сообщил Богомаз в телеграм-канале. Отмечается, что в настоящий момент коммунальные службы выполняют работы по ликвидации последствий обстрела на улицах поселка.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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происшествия, брянская область, украина, жилье, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Украина, Жилье, Александр Богомаз
Четыре дома были полностью разрушены при обстреле брянского поселка Суземки
Власти: четыре дома были полностью разрушены при обстреле брянского поселка Суземки
БРЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Четыре дома не подлежат восстановлению после обстрела поселка Суземка в Брянской области, идет оценка ущерба, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
В ночь на воскресенье поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелам со стороны Украины
. Четверо мирных граждан погибли, еще двое пострадали и находятся в больнице. Глава региона Александр Богомаз
в воскресенье побывал в Суземке, видео с места происшествия он опубликовал в своем телеграм-канале.
"На месте работает комиссия по оценке. Суммы компенсации у всех будут разные, как оценят ущерб, четыре дома вообще восстановлению не подлежат. Остальные с повреждениями", - сообщили в правительстве региона.
После оценки строители приступят к восстановлению пострадавшего жилья. Если жители выберут компенсацию, будут произведены соответствующие выплаты, сообщил Богомаз в телеграм-канале.
Отмечается, что в настоящий момент коммунальные службы выполняют работы по ликвидации последствий обстрела на улицах поселка.
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