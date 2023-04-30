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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке в ДНР

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке в ДНР - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Васильевке в ДНР

Украинские войска в 23.00 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по населенному пункту Васильевка, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T23:42

2023-04-30T23:42

2023-04-30T23:42

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

сцкк

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 23.00 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по населенному пункту Васильевка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Васильевка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецкая народная республика

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происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк