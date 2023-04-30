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ВСУ обстреляли Егоровку - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868900197.html
ВСУ обстреляли Егоровку
ВСУ обстреляли Егоровку - РИА Новости, 30.04.2023
ВСУ обстреляли Егоровку
Украинские войска в 21.50 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Егоровке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T22:15
2023-04-30T22:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Егоровке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Егоровка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ранее в воскресенье сообщалось об обстреле украинскими националистами Петровского района Донецка, населенных пунктов Владимировка, Ясиноватой, Степного и Макеевки в ДНР.
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868896413.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, петровский район, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Егоровку

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Егоровке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов
Фрагмент одного из снарядов - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент одного из снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Егоровке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Егоровка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Ранее в воскресенье сообщалось об обстреле украинскими националистами Петровского района Донецка, населенных пунктов Владимировка, Ясиноватой, Степного и Макеевки в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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