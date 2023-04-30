https://ria.ru/20230430/obstrel-1868900197.html

ВСУ обстреляли Егоровку

ВСУ обстреляли Егоровку - РИА Новости, 30.04.2023

ВСУ обстреляли Егоровку

Украинские войска в 21.50 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Егоровке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T22:15

2023-04-30T22:15

2023-04-30T22:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Егоровке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Егоровка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ранее в воскресенье сообщалось об обстреле украинскими националистами Петровского района Донецка, населенных пунктов Владимировка, Ясиноватой, Степного и Макеевки в ДНР.

https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868896413.html

донецкая народная республика

петровский район

россия

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донецкая народная республика, петровский район, сцкк, россия, вооруженные силы украины