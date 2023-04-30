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ВСУ обстреляли Новоселовку Вторую
ВСУ обстреляли Новоселовку Вторую - РИА Новости, 30.04.2023
ВСУ обстреляли Новоселовку Вторую
Украинские войска в 20.55 выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Новоселовке Второй, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:28
2023-04-30T21:28
2023-04-30T21:28
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
архангельское
сцкк
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 20.55 выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Новоселовке Второй, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.55 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Новоселовка Вторая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Ранее украинские войска выпустили 4 снаряда калибра 122 мм по Новоселовке Второй.
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украина, донецкая народная республика, архангельское, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Архангельское, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ обстреляли Новоселовку Вторую
ВСУ выпустили пять снарядов 122 миллиметрового калибра по Новоселовке Второй