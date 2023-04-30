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ВСУ обстреляли Новоселовку Вторую

ВСУ обстреляли Новоселовку Вторую - РИА Новости, 30.04.2023

ВСУ обстреляли Новоселовку Вторую

Украинские войска в 20.55 выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Новоселовке Второй, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T21:28

2023-04-30T21:28

2023-04-30T21:28

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

архангельское

сцкк

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 20.55 выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Новоселовке Второй, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.55 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Новоселовка Вторая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Ранее украинские войска выпустили 4 снаряда калибра 122 мм по Новоселовке Второй.

украина

донецкая народная республика

архангельское

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украина, донецкая народная республика, архангельское, сцкк, происшествия, россия