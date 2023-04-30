https://ria.ru/20230430/obstrel-1868861571.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за час выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:52

2023-04-30T16:52

2023-04-30T16:52

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

донецк

ясиноватая

петровский район

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и населенному пункту Ясиноватая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также представительство сообщило, что в 14.40 четырьмя "натовскими" снарядами был обстрелян населенный пункт Ясиноватая. Кроме того, по Петровскому району Донецка в 14.50 было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра, а в 15.25 было выпущено четыре снаряда того же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html

донецк

ясиноватая

петровский район

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происшествия, сцкк, донецк, ясиноватая, петровский район