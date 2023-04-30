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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868861571.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за час выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:52
2023-04-30T16:52
специальная военная операция на украине
происшествия
сцкк
донецк
ясиноватая
петровский район
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и населенному пункту Ясиноватая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также представительство сообщило, что в 14.40 четырьмя "натовскими" снарядами был обстрелян населенный пункт Ясиноватая. Кроме того, по Петровскому району Донецка в 14.50 было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра, а в 15.25 было выпущено четыре снаряда того же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html
донецк
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происшествия, сцкк, донецк, ясиноватая, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, СЦКК, Донецк, Ясиноватая, Петровский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и населенному пункту Ясиноватая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Также представительство сообщило, что в 14.40 четырьмя "натовскими" снарядами был обстрелян населенный пункт Ясиноватая. Кроме того, по Петровскому району Донецка в 14.50 было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра, а в 15.25 было выпущено четыре снаряда того же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСЦККДонецкЯсиноватаяПетровский район
 
 
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