https://ria.ru/20230430/obstrel-1868843974.html

Украинские войска обстреляли четыре района Донецка

Украинские войска обстреляли четыре района Донецка - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска обстреляли четыре района Донецка

Украинские войска за час выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка,... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T14:46

2023-04-30T14:46

2023-04-30T14:46

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.10 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также представительство сообщило, что в 13.15 четырьмя "натовскими" снарядами был обстрелян Петровский района Донецка. Кроме того, в 14.05 было выпущено два снаряда "натовского" калибра 155 мм по Куйбышевскому району города и четыре снаряда по Киевскому району города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230429/vsu-1868758266.html

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петровский район

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происшествия, донецк, петровский район, сцкк, украина