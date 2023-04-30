https://ria.ru/20230430/obstrel-1868841427.html

Число погибших при обстреле брянского поселка возросло до четырех человек

Число погибших при обстреле брянского поселка возросло до четырех человек - РИА Новости, 30.04.2023

Число погибших при обстреле брянского поселка возросло до четырех человек

Число погибших при ночном обстреле Суземки в Брянской области выросло до четырех, в поселке ввели режим ЧС, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T14:28

2023-04-30T14:28

2023-04-30T17:00

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

александр богомаз

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БРЯНСК, 30 апр — РИА Новости. Число погибших при ночном обстреле Суземки в Брянской области выросло до четырех, в поселке ввели режим ЧС, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, они погибли. Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков", — написал он.По словам главы региона, на месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий."В поселке введен режим ЧС. Там, где завершены оперативные мероприятия, работу начала комиссия по оценке ущерба", — добавил Богомаз.Украинские военные дважды атаковали поселок сегодня ночью. В результате обстрела погибли четыре человека, еще два пострадали. Один жилой дом оказался разрушен полностью, еще два — частично.В Брянской области, как и других приграничных регионах, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866202296.html

https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868739491.html

брянская область

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брянская область, происшествия, александр богомаз