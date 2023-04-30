https://ria.ru/20230430/obstrel-1868841427.html
Число погибших при обстреле брянского поселка возросло до четырех человек
Число погибших при обстреле брянского поселка возросло до четырех человек - РИА Новости, 30.04.2023
Число погибших при обстреле брянского поселка возросло до четырех человек
Число погибших при ночном обстреле Суземки в Брянской области выросло до четырех, в поселке ввели режим ЧС, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T14:28
2023-04-30T14:28
2023-04-30T17:00
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868841813_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_c43f221d9b724eabfd04e6fe68720f44.jpg
БРЯНСК, 30 апр — РИА Новости. Число погибших при ночном обстреле Суземки в Брянской области выросло до четырех, в поселке ввели режим ЧС, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, они погибли. Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков", — написал он.По словам главы региона, на месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий."В поселке введен режим ЧС. Там, где завершены оперативные мероприятия, работу начала комиссия по оценке ущерба", — добавил Богомаз.Украинские военные дважды атаковали поселок сегодня ночью. В результате обстрела погибли четыре человека, еще два пострадали. Один жилой дом оказался разрушен полностью, еще два — частично.В Брянской области, как и других приграничных регионах, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866202296.html
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868739491.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868841813_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c3105a4a372eec83a27d04357895022a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
Число погибших при обстреле брянского поселка возросло до четырех человек
Губернатор Богомаз заявил об увеличении числа погибших при атаке ВСУ на Суземку до четырех
БРЯНСК, 30 апр — РИА Новости.
Число погибших при ночном обстреле Суземки в Брянской области выросло до четырех, в поселке ввели режим ЧС, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале
.
"Под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, они погибли. Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков", — написал он.
В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание военкомата
По словам главы региона, на месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий.
"В поселке введен режим ЧС. Там, где завершены оперативные мероприятия, работу начала комиссия по оценке ущерба", — добавил Богомаз.
Украинские военные дважды атаковали поселок сегодня ночью. В результате обстрела погибли четыре человека, еще два пострадали. Один жилой дом оказался разрушен полностью, еще два — частично.
В Брянской области, как и других приграничных регионах, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления