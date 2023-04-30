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ВСУ ночью обстреливали город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868841163.html
ВСУ ночью обстреливали город Пологи в Запорожской области
ВСУ ночью обстреливали город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 30.04.2023
ВСУ ночью обстреливали город Пологи в Запорожской области
Боевики киевского режима в ночь на воскресенье дважды обстреляли город Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в экстренных службах региона. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T14:26
2023-04-30T14:26
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 30 апр – РИА Новости. Боевики киевского режима в ночь на воскресенье дважды обстреляли город Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в экстренных службах региона. По его словам, "первому обстрелу в период с 23.30 мск до 00.30 мск подверглось железнодорожное депо". "Зафиксировано два прилета, жертв и разрушений нет", - отметил представитель экстренных служб. По данным экстренных служб, повторный обстрел города вооруженные формирования Украины совершили в 00.30 мск. "В результате начался пожар на СТО "Надежда" на улице Постышева. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщил их представитель.
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запорожская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ ночью обстреливали город Пологи в Запорожской области

Украинские войска на протяжении ночи дважды обстреляли город Пологи в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 30 апр – РИА Новости. Боевики киевского режима в ночь на воскресенье дважды обстреляли город Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в экстренных службах региона.
«
"В ночь с 29 на 30 апреля украинские боевики дважды обстреляли город Пологи", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, "первому обстрелу в период с 23.30 мск до 00.30 мск подверглось железнодорожное депо". "Зафиксировано два прилета, жертв и разрушений нет", - отметил представитель экстренных служб.
По данным экстренных служб, повторный обстрел города вооруженные формирования Украины совершили в 00.30 мск. "В результате начался пожар на СТО "Надежда" на улице Постышева. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщил их представитель.
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