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Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868812380.html
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку - РИА Новости, 30.04.2023
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку, за час выпущено 14 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 мм, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T09:58
2023-04-30T09:58
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку, за час выпущено 14 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 мм, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 7.50 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Михайловка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. Также отмечается, что в 8.35 тремя "натовскими" снарядами был обстрелян Никитовский район Горловки. При этом в 8.50 украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, а в 9.00 – три снаряда по Куйбышевскому району Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868809836.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку

Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили 14 снарядов по Донецку, Горловке и Михайловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки от снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку, за час выпущено 14 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 мм, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 7.50 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Михайловка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Также отмечается, что в 8.35 тремя "натовскими" снарядами был обстрелян Никитовский район Горловки. При этом в 8.50 украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, а в 9.00 – три снаряда по Куйбышевскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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