https://ria.ru/20230430/obstrel-1868796842.html

ВСУ снова обстреляли брянский поселок из РСЗО

ВСУ снова обстреляли брянский поселок из РСЗО - РИА Новости, 30.04.2023

ВСУ снова обстреляли брянский поселок из РСЗО

Украинские войска вновь обстреляли поселок Суземка в Брянской области, силы ПВО сбили несколько снарядов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T05:33

2023-04-30T05:33

2023-04-30T10:43

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

безопасность

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли поселок Суземка в Брянской области, силы ПВО сбили несколько снарядов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."ВСУ снова произвели обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО. <...> Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте", — написал он.Это уже второй обстрел Суземки за минувшую ночь. Первый удар последовал вскоре после полуночи, тогда погибли два мирных жителя и был полностью разрушен жилой дом.В Брянской области, как и других приграничных регионах, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230430/bryansk-1868790121.html

брянская область

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брянская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, александр богомаз