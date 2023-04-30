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ВСУ снова обстреляли брянский поселок из РСЗО - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 30.04.2023 (обновлено: 10:43 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868796842.html
ВСУ снова обстреляли брянский поселок из РСЗО
ВСУ снова обстреляли брянский поселок из РСЗО - РИА Новости, 30.04.2023
ВСУ снова обстреляли брянский поселок из РСЗО
Украинские войска вновь обстреляли поселок Суземка в Брянской области, силы ПВО сбили несколько снарядов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T05:33
2023-04-30T10:43
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли поселок Суземка в Брянской области, силы ПВО сбили несколько снарядов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."ВСУ снова произвели обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО. &lt;...&gt; Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте", — написал он.Это уже второй обстрел Суземки за минувшую ночь. Первый удар последовал вскоре после полуночи, тогда погибли два мирных жителя и был полностью разрушен жилой дом.В Брянской области, как и других приграничных регионах, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
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брянская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
ВСУ снова обстреляли брянский поселок из РСЗО

Брянский губернатор Богомаз заявил о сбитых системами ПВО снарядах при обстреле Суземки

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли поселок Суземка в Брянской области, силы ПВО сбили несколько снарядов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ снова произвели обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО. <...> Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте", — написал он.
Это уже второй обстрел Суземки за минувшую ночь. Первый удар последовал вскоре после полуночи, тогда погибли два мирных жителя и был полностью разрушен жилой дом.
В Брянской области, как и других приграничных регионах, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияАлександр Богомаз
 
 
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