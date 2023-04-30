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Украинские войска выпустили 5 снарядов по Степному - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:49 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868791382.html
Украинские войска выпустили 5 снарядов по Степному
Украинские войска выпустили 5 снарядов по Степному - РИА Новости, 30.04.2023
Украинские войска выпустили 5 снарядов по Степному
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Степному в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T01:49
2023-04-30T01:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Степному в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01:15 - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Степное: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Село Степное находится приблизительно в 80 километрах к юго-западу от Донецка.
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868788801.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 5 снарядов по Степному

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 5 снарядов по Степному

© РИА НовостиПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ
© РИА Новости
Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Степному в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01:15 - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Степное: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Село Степное находится приблизительно в 80 километрах к юго-западу от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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