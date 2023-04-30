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Украинские войска выпустили 5 снарядов по Степному

Украинские войска выпустили 5 снарядов по Степному - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска выпустили 5 снарядов по Степному

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Степному в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T01:49

2023-04-30T01:49

2023-04-30T01:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Степному в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01:15 - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Степное: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Село Степное находится приблизительно в 80 километрах к юго-западу от Донецка.

https://ria.ru/20230430/obstrel-1868788801.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия