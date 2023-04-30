https://ria.ru/20230430/obstrel-1868789451.html
Украинские войска выпустили три снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили три снаряда по Горловке - РИА Новости, 30.04.2023
Украинские войска выпустили три снаряда по Горловке
Украинские войска в 00.30 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T00:55
2023-04-30T00:55
2023-04-30T00:55
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_629d6e68a50146ad20470587c20f2c90.jpg
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 00.30 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.30 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230430/obstrely-1868787899.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_eb9c3249a83c3a2ccb2980465003992f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили три снаряда по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Горловке