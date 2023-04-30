https://ria.ru/20230430/obstrel-1868789451.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили три снаряда по Горловке - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска выпустили три снаряда по Горловке

Украинские войска в 00.30 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T00:55

2023-04-30T00:55

2023-04-30T00:55

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 00.30 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.30 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230430/obstrely-1868787899.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия