Рейтинг@Mail.ru
В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868788801.html
В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек
В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек - РИА Новости, 30.04.2023
В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек
Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T00:47
2023-04-30T00:47
специальная военная операция на украине
украина
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814187225_0:206:768:638_1920x0_80_0_0_06b82ceec8157df2d04f7a746e0465f4.jpg
БРЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. "ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате попадания снаряда произошел пожар, частично разрушен один жилой дома. На месте работают все оперативные службы.
https://ria.ru/20230430/obstrely-1868787899.html
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814187225_0:222:768:798_1920x0_80_0_0_02b873c679758c9ee6eea10ee1de50c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек

Губернатор Брянской области Богомаз: один человек пострадал в результате обстрела ВСУ

© Фото : @avbogomazПоследствия обстрела села Кистер Погарского района Брянской области
Последствия обстрела села Кистер Погарского района Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : @avbogomaz
Последствия обстрела села Кистер Погарского района Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
"ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате попадания снаряда произошел пожар, частично разрушен один жилой дома. На месте работают все оперативные службы.
Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Кадр видео
ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР
00:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала