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В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек
В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек - РИА Новости, 30.04.2023
В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек
Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T00:47
2023-04-30T00:47
2023-04-30T00:47
специальная военная операция на украине
украина
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
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БРЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. "ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате попадания снаряда произошел пожар, частично разрушен один жилой дома. На месте работают все оперативные службы.
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украина, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек
Губернатор Брянской области Богомаз: один человек пострадал в результате обстрела ВСУ