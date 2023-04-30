https://ria.ru/20230430/obstrel-1868788801.html

В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек

В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек - РИА Новости, 30.04.2023

В брянском поселке Суземка в результате обстрела ВСУ пострадал один человек

Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T00:47

2023-04-30T00:47

2023-04-30T00:47

специальная военная операция на украине

украина

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

происшествия

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БРЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины поселка Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. "ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате попадания снаряда произошел пожар, частично разрушен один жилой дома. На месте работают все оперативные службы.

https://ria.ru/20230430/obstrely-1868787899.html

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украина, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия