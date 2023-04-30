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Эксперт рассказал, чем грозит снижение добычи нефти ОПЕК+ - РИА Новости, 30.04.2023
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10:44 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/neft-1868816068.html
Эксперт рассказал, чем грозит снижение добычи нефти ОПЕК+
Эксперт рассказал, чем грозит снижение добычи нефти ОПЕК+ - РИА Новости, 30.04.2023
Эксперт рассказал, чем грозит снижение добычи нефти ОПЕК+
Продолжение политики по снижению добычи ОПЕК+ может привести к временному дефициту нефти в 2024 году, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Андрей РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:44
2023-04-30T10:44
экономика
андрей маслов
опек+
цены на нефть
нефть
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продолжение политики по снижению добычи ОПЕК+ может привести к временному дефициту нефти в 2024 году, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом, в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот - еще на 1,66 миллиона баррелей в сутки - так же до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте. При этом в 2023 году мир также ждет дефицит нефти, но его нельзя назвать драматичным, считает консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. "Без нового решения ОПЕК+ в мире действительно мог сформироваться профицит в объеме порядка 0,6 миллиона баррелей в сутки, даже с учетом ранее объявленных планов России о снижении добычи на 500 тысяч баррелей. С учетом же решения ОПЕК+ на рынке появилась вероятность формирования небольшого дефицита", - высказал мнение он. То, что сильного недостатка нефти не будет, эксперт объяснил прогнозом ограниченного роста потребления в этом году. Перспективы увеличения спроса сдерживаются относительно невысокими ожиданиями в отношении динамики глобального ВВП, подогреваемыми в том числе и решением ФРС о повышении базовой ставки. Величину дефицита, который может сформироваться в текущем году, в основном покроет отбор нефти и нефтепродуктов из запасов и увеличение производства в странах Северной Америки, пояснил Тимонин.
https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html
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экономика, андрей маслов, опек+, цены на нефть, нефть
Экономика, Андрей Маслов, ОПЕК+, Цены на нефть, Нефть
Эксперт рассказал, чем грозит снижение добычи нефти ОПЕК+

Аналитик Маслов: снижение добычи ОПЕК+ грозит временным дефицитом нефти в 2024 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продолжение политики по снижению добычи ОПЕК+ может привести к временному дефициту нефти в 2024 году, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
Страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом, в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот - еще на 1,66 миллиона баррелей в сутки - так же до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.
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"Добровольное сокращение добычи может продолжиться, если спрос со стороны крупнейших мировых экономик не покажет должного роста. Что касается стран ОПЕК+, то хроническая недофинансированность нефтяной отрасли не дает шансов на быстрое восстановление добычи, особенно когда разговор заходит об африканских странах. Это может привести к тому, что если ОПЕК+ продолжит политику сокращения добычи, то в следующем году, при восстановлении экономики Китая и США, может образоваться некоторый временный дефицит предложения на рынке нефти", - сказал Маслов.
При этом в 2023 году мир также ждет дефицит нефти, но его нельзя назвать драматичным, считает консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. "Без нового решения ОПЕК+ в мире действительно мог сформироваться профицит в объеме порядка 0,6 миллиона баррелей в сутки, даже с учетом ранее объявленных планов России о снижении добычи на 500 тысяч баррелей. С учетом же решения ОПЕК+ на рынке появилась вероятность формирования небольшого дефицита", - высказал мнение он.
То, что сильного недостатка нефти не будет, эксперт объяснил прогнозом ограниченного роста потребления в этом году. Перспективы увеличения спроса сдерживаются относительно невысокими ожиданиями в отношении динамики глобального ВВП, подогреваемыми в том числе и решением ФРС о повышении базовой ставки.
Величину дефицита, который может сформироваться в текущем году, в основном покроет отбор нефти и нефтепродуктов из запасов и увеличение производства в странах Северной Америки, пояснил Тимонин.
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