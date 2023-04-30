https://ria.ru/20230430/neft-1868816068.html

Эксперт рассказал, чем грозит снижение добычи нефти ОПЕК+

Эксперт рассказал, чем грозит снижение добычи нефти ОПЕК+ - РИА Новости, 30.04.2023

Эксперт рассказал, чем грозит снижение добычи нефти ОПЕК+

Продолжение политики по снижению добычи ОПЕК+ может привести к временному дефициту нефти в 2024 году, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Андрей РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T10:44

2023-04-30T10:44

2023-04-30T10:44

экономика

андрей маслов

опек+

цены на нефть

нефть

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продолжение политики по снижению добычи ОПЕК+ может привести к временному дефициту нефти в 2024 году, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом, в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот - еще на 1,66 миллиона баррелей в сутки - так же до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте. При этом в 2023 году мир также ждет дефицит нефти, но его нельзя назвать драматичным, считает консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. "Без нового решения ОПЕК+ в мире действительно мог сформироваться профицит в объеме порядка 0,6 миллиона баррелей в сутки, даже с учетом ранее объявленных планов России о снижении добычи на 500 тысяч баррелей. С учетом же решения ОПЕК+ на рынке появилась вероятность формирования небольшого дефицита", - высказал мнение он. То, что сильного недостатка нефти не будет, эксперт объяснил прогнозом ограниченного роста потребления в этом году. Перспективы увеличения спроса сдерживаются относительно невысокими ожиданиями в отношении динамики глобального ВВП, подогреваемыми в том числе и решением ФРС о повышении базовой ставки. Величину дефицита, который может сформироваться в текущем году, в основном покроет отбор нефти и нефтепродуктов из запасов и увеличение производства в странах Северной Америки, пояснил Тимонин.

https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html

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экономика, андрей маслов, опек+, цены на нефть, нефть