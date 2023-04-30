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Штурмовиков ЗВО наградили на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:07 30.04.2023 (обновлено: 07:29 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/nagrada-1868793905.html
Штурмовиков ЗВО наградили на передовой в зоне спецоперации
Штурмовиков ЗВО наградили на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.04.2023
Штурмовиков ЗВО наградили на передовой в зоне спецоперации
Военнослужащие штурмовых подразделений Западного военного округа, отличившиеся в специальной военной операции, получили государственные награды, кадры церемонии РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T03:07
2023-04-30T07:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений Западного военного округа, отличившиеся в специальной военной операции, получили государственные награды, кадры церемонии награждения опубликовало Минобороны в Telegram-канале.В Минобороны пояснили, что штурмовые отряды работают на самых сложных участках линии боевого соприкосновения. Бойцы всегда на острие наступления ведут ближний бой с противником. В отрядах, работа которых одна из самых востребованных и опасных, особенно развита взаимовыручка."Выполняли задание на переднем крае. Так как наводчик АГС — подъезжали к БМП врага, и мы по ним отрабатывали и, соответственно, прикрывали своих товарищей. Очень страшно, ну, а что делать, приходится. Если не мы, то кто тогда будет сражаться с врагом? Я чувствую гордость не для себя, а для семьи, что за семью сражаюсь", — рассказал один из награжденных, наводчик автоматического станкового гранатомета с позывным "Астерикс".Отмечается, что церемония проходила в местах боевой работы военнослужащих. Наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам вручили медали "За воинскую доблесть" II степени, "За укрепление боевого содружества" и "За боевые отличия" за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. Награды также достались военнослужащим, призванным из запаса в рамках частичной мобилизации.После вручения наград военнослужащие поздравили друг друга, а затем сразу вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.
https://radiosputnik.ria.ru/20230429/artilleriya-1868773139.html
https://ria.ru/20230429/spetsoperatsiya-1868776642.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовиков ЗВО наградили на передовой в зоне спецоперации

Минобороны опубликовало кадры церемонии награждения "штурмовиков" ЗВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмовой группы морской пехоты Северного флота ВС РФ совершенствует боевые навыки в зоне СВО
Военнослужащий штурмовой группы морской пехоты Северного флота ВС РФ совершенствует боевые навыки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий штурмовой группы морской пехоты Северного флота ВС РФ совершенствует боевые навыки в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений Западного военного округа, отличившиеся в специальной военной операции, получили государственные награды, кадры церемонии награждения опубликовало Минобороны в Telegram-канале.
В Минобороны пояснили, что штурмовые отряды работают на самых сложных участках линии боевого соприкосновения. Бойцы всегда на острие наступления ведут ближний бой с противником. В отрядах, работа которых одна из самых востребованных и опасных, особенно развита взаимовыручка.
"Выполняли задание на переднем крае. Так как наводчик АГС — подъезжали к БМП врага, и мы по ним отрабатывали и, соответственно, прикрывали своих товарищей. Очень страшно, ну, а что делать, приходится. Если не мы, то кто тогда будет сражаться с врагом? Я чувствую гордость не для себя, а для семьи, что за семью сражаюсь", — рассказал один из награжденных, наводчик автоматического станкового гранатомета с позывным "Астерикс".
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Отмечается, что церемония проходила в местах боевой работы военнослужащих. Наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам вручили медали "За воинскую доблесть" II степени, "За укрепление боевого содружества" и "За боевые отличия" за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. Награды также достались военнослужащим, призванным из запаса в рамках частичной мобилизации.
После вручения наград военнослужащие поздравили друг друга, а затем сразу вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.
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