https://ria.ru/20230430/nagrada-1868793905.html

Штурмовиков ЗВО наградили на передовой в зоне спецоперации

Штурмовиков ЗВО наградили на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.04.2023

Штурмовиков ЗВО наградили на передовой в зоне спецоперации

Военнослужащие штурмовых подразделений Западного военного округа, отличившиеся в специальной военной операции, получили государственные награды, кадры церемонии РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T03:07

2023-04-30T03:07

2023-04-30T07:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений Западного военного округа, отличившиеся в специальной военной операции, получили государственные награды, кадры церемонии награждения опубликовало Минобороны в Telegram-канале.В Минобороны пояснили, что штурмовые отряды работают на самых сложных участках линии боевого соприкосновения. Бойцы всегда на острие наступления ведут ближний бой с противником. В отрядах, работа которых одна из самых востребованных и опасных, особенно развита взаимовыручка."Выполняли задание на переднем крае. Так как наводчик АГС — подъезжали к БМП врага, и мы по ним отрабатывали и, соответственно, прикрывали своих товарищей. Очень страшно, ну, а что делать, приходится. Если не мы, то кто тогда будет сражаться с врагом? Я чувствую гордость не для себя, а для семьи, что за семью сражаюсь", — рассказал один из награжденных, наводчик автоматического станкового гранатомета с позывным "Астерикс".Отмечается, что церемония проходила в местах боевой работы военнослужащих. Наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам вручили медали "За воинскую доблесть" II степени, "За укрепление боевого содружества" и "За боевые отличия" за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. Награды также достались военнослужащим, призванным из запаса в рамках частичной мобилизации.После вручения наград военнослужащие поздравили друг друга, а затем сразу вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.

https://radiosputnik.ria.ru/20230429/artilleriya-1868773139.html

https://ria.ru/20230429/spetsoperatsiya-1868776642.html

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)