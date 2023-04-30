https://ria.ru/20230430/moldaviya-1868815251.html

Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины

Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 30.04.2023

Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" написала обращение к властям, в котором требует ввести временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T10:32

2023-04-30T10:32

2023-04-30T10:32

экономика

украина

болгария

венгрия

евросоюз

молдавия

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" написала обращение к властям, в котором требует ввести временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Еврокомиссия в пятницу договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по импорту сельскохозяйственной продукции с Украины, соглашение предусматривает отмену странами односторонних мер и введение временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян для этих стран. Взамен их фермерам обещают пакет помощи на 100 миллионов евро. Также фермеры настаивают на создании жесткого механизма контроля за транзитом продукции с Украины для предотвращения контрабанды. Представителей власти просят ускорить переговоры с ЕС, чтобы молдавские фермеры смогли получить компенсации. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже решения о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявили Словакия и Болгария.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230422/evrosoyuz-1866996321.html

https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html

https://ria.ru/20230421/selo-1866784397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, болгария, венгрия, евросоюз, молдавия