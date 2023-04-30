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Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 30.04.2023
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10:32 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/moldaviya-1868815251.html
Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины
Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 30.04.2023
Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" написала обращение к властям, в котором требует ввести временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:32
2023-04-30T10:32
экономика
украина
болгария
венгрия
евросоюз
молдавия
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" написала обращение к властям, в котором требует ввести временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Еврокомиссия в пятницу договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по импорту сельскохозяйственной продукции с Украины, соглашение предусматривает отмену странами односторонних мер и введение временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян для этих стран. Взамен их фермерам обещают пакет помощи на 100 миллионов евро. Также фермеры настаивают на создании жесткого механизма контроля за транзитом продукции с Украины для предотвращения контрабанды. Представителей власти просят ускорить переговоры с ЕС, чтобы молдавские фермеры смогли получить компенсации. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже решения о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявили Словакия и Болгария.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230422/evrosoyuz-1866996321.html
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экономика, украина, болгария, венгрия, евросоюз, молдавия
Экономика, Украина, Болгария, Венгрия, Евросоюз, Молдавия
Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины

Фермеры в Молдавии потребовали ввести запрет на импорт зерна и других продуктов с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в хранилище на Украине
Разгрузка зерна в хранилище на Украине - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в хранилище на Украине. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" написала обращение к властям, в котором требует ввести временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины.
Еврокомиссия в пятницу договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по импорту сельскохозяйственной продукции с Украины, соглашение предусматривает отмену странами односторонних мер и введение временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян для этих стран. Взамен их фермерам обещают пакет помощи на 100 миллионов евро.
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"Если наши власти оперативно не примут аналогичные меры (временный запрет на импорт - ред.), неизбежна катастрофа мелких и средних фермеров, одновременно затронутых множеством других кризисов... Ассоциация требует введения временного запрета на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины", - сообщается на странице Ассоциации в Facebook*.

Также фермеры настаивают на создании жесткого механизма контроля за транзитом продукции с Украины для предотвращения контрабанды. Представителей власти просят ускорить переговоры с ЕС, чтобы молдавские фермеры смогли получить компенсации.
«
"Наши власти обязаны действовать прежде всего в национальных интересах местных фермеров и сельских жителей. Экономическая дестабилизация в стране опосредованно повлияет на социальную и политическую дестабилизацию, что никак не поможет Украине", - говорится в обращении Ассоциации.
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Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже решения о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявили Словакия и Болгария.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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