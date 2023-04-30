https://ria.ru/20230430/moldaviya-1868815251.html
Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины
Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 30.04.2023
Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" написала обращение к властям, в котором требует ввести временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:32
2023-04-30T10:32
2023-04-30T10:32
экономика
украина
болгария
венгрия
евросоюз
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865810010_0:158:3358:2047_1920x0_80_0_0_52af12ebbed4b24a5201799592aa9701.jpg
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" написала обращение к властям, в котором требует ввести временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Еврокомиссия в пятницу договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по импорту сельскохозяйственной продукции с Украины, соглашение предусматривает отмену странами односторонних мер и введение временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян для этих стран. Взамен их фермерам обещают пакет помощи на 100 миллионов евро. Также фермеры настаивают на создании жесткого механизма контроля за транзитом продукции с Украины для предотвращения контрабанды. Представителей власти просят ускорить переговоры с ЕС, чтобы молдавские фермеры смогли получить компенсации. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже решения о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявили Словакия и Болгария.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230422/evrosoyuz-1866996321.html
https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html
https://ria.ru/20230421/selo-1866784397.html
украина
болгария
венгрия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865810010_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_6a5b2f694bb249a07021ed73e6d0574b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, болгария, венгрия, евросоюз, молдавия
Экономика, Украина, Болгария, Венгрия, Евросоюз, Молдавия
Фермеры в Молдавии потребовали запретить импорт зерна с Украины
Фермеры в Молдавии потребовали ввести запрет на импорт зерна и других продуктов с Украины
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" написала обращение к властям, в котором требует ввести временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины.
Еврокомиссия в пятницу договорилась с Болгарией
, Венгрией
, Польшей
, Румынией
и Словакией
по импорту сельскохозяйственной продукции с Украины, соглашение предусматривает отмену странами односторонних мер и введение временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян для этих стран. Взамен их фермерам обещают пакет помощи на 100 миллионов евро.
Евросоюз под ударом: Восточная Европа взбунтовалась
«
"Если наши власти оперативно не примут аналогичные меры (временный запрет на импорт - ред.), неизбежна катастрофа мелких и средних фермеров, одновременно затронутых множеством других кризисов... Ассоциация требует введения временного запрета на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины", - сообщается на странице Ассоциации в Facebook*.
Также фермеры настаивают на создании жесткого механизма контроля за транзитом продукции с Украины для предотвращения контрабанды. Представителей власти просят ускорить переговоры с ЕС
, чтобы молдавские фермеры смогли получить компенсации.
«
"Наши власти обязаны действовать прежде всего в национальных интересах местных фермеров и сельских жителей. Экономическая дестабилизация в стране опосредованно повлияет на социальную и политическую дестабилизацию, что никак не поможет Украине", - говорится в обращении Ассоциации.
ЕС объявляет торговую блокаду Украины
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже решения о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявили Словакия и Болгария.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Оставьте нас в покое". Украину обвинили в уничтожении польского фермерства