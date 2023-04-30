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Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области

Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.04.2023

Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области

Российские войска уничтожили два украинских минометных расчета и подавили два ударных беспилотника в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T05:10

2023-04-30T05:10

2023-04-30T05:23

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили два украинских минометных расчета и подавили два ударных беспилотника в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев."Кроме того, в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета украинских националистов", - отметил Рулев.Средства противовоздушной обороны группировки подавили два ударных беспилотника, отметил он.

https://ria.ru/20230430/bayraktar-1868794872.html

херсонская область

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2023

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безопасность, херсонская область , россия