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Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 30.04.2023 (обновлено: 05:23 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/minomety-1868796393.html
Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области
Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.04.2023
Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области
Российские войска уничтожили два украинских минометных расчета и подавили два ударных беспилотника в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T05:10
2023-04-30T05:23
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили два украинских минометных расчета и подавили два ударных беспилотника в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев."Кроме того, в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета украинских националистов", - отметил Рулев.Средства противовоздушной обороны группировки подавили два ударных беспилотника, отметил он.
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безопасность, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия
Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области

Минобороны: российские войска уничтожили два минометных расчета ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили два украинских минометных расчета и подавили два ударных беспилотника в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.
"Кроме того, в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета украинских националистов", - отметил Рулев.
Средства противовоздушной обороны группировки подавили два ударных беспилотника, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссия
 
 
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