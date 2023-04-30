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Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области
Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.04.2023
Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области
Российские войска уничтожили два украинских минометных расчета и подавили два ударных беспилотника в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T05:10
2023-04-30T05:10
2023-04-30T05:23
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили два украинских минометных расчета и подавили два ударных беспилотника в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев."Кроме того, в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета украинских националистов", - отметил Рулев.Средства противовоздушной обороны группировки подавили два ударных беспилотника, отметил он.
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безопасность, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия
Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области
Минобороны: российские войска уничтожили два минометных расчета ВСУ в Херсонской области
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили два украинских минометных расчета и подавили два ударных беспилотника в Херсонской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.
"Кроме того, в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета украинских националистов", - отметил Рулев.
Средства противовоздушной обороны группировки подавили два ударных беспилотника, отметил он.
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