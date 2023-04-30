https://ria.ru/20230430/merabova-1867688747.html

Блистательная Мариам Мерабова: "Не спорю об СВО — мое мнение однозначное"

Блистательная Мариам Мерабова: "Не спорю об СВО — мое мнение однозначное" - РИА Новости, 30.04.2023

Блистательная Мариам Мерабова: "Не спорю об СВО — мое мнение однозначное"

Сегодня весь мир отмечает День джаза. Некогда сугубо американский жанр стал по-настоящему интернациональным, а российским исполнителям теперь завидуют... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T08:00

2023-04-30T08:00

2023-04-30T08:28

культура

игорь бутман

сша

джаз

мариам мерабова

шоу "голос"

украина

фестиваль koktebel jazz party

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867888045_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_b5920ec64e3b4588d273a56126dcc1f2.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Роман Харрасов. Сегодня весь мир отмечает День джаза. Некогда сугубо американский жанр стал по-настоящему интернациональным, а российским исполнителям теперь завидуют иностранцы. О пути джазового искусства в стране и его месте в музыкальной индустрии рассказала в интервью РИА Новости певица Мариам Мерабова. Русский джаз в топе: мировые звезды в шоке от российских музыкантов— К 100-летию джаза в 2022 году в России готовили большую программу, однако по понятным причинам не все удалось. Как вы оцениваете и в целом джаз в стране, и праздничные мероприятия?— С одной стороны, полный восторг, с другой — полное отсутствие презентации наших артистов на Западе. Причем говорят об этом сами зарубежные звезды — они уезжают от нас, потрясенные тем, что познакомились с мегамировым уровнем музыкантов. Практически каждый спрашивал: "Почему вы нас знаете, а мы вас — нет?" Это неприятно, конечно. Но — покрою хорошим. У нас за все эти годы появилась уникальная плеяда музыкантов, которые исполняют не только вечнозеленые хиты. Это прекрасные композиторы, соединяющие разные стили. Что ни имя — то галактическое пространство.В прошлом году большой резонанс получили фестивали, причем региональные в том числе. Были полные залы.— Почему наших не знают за границей?— Нет продюсирования, международных агентов как таковых — единицы. Сама система интернационального представительства пока не работает. Очень много в этом направлении делает Игорь Бутман: один питерский форум чего стоит.— США — родина джаза. Предлагают там помощь в мировом продвижении?— А они сами здесь кормятся. В США джаза нет. Ричи Коул — великий джазовый саксофонист, который видел расцвет нашего жанра, плакал и говорил: "В Америке джаза нет". Все поглотил шоу-бизнес, black-жанры — r’n’b, soul, hip-hop например. Самые интересные концерты проходят в Европе, в том числе и в России.Хотя, конечно, в США тоже есть фестивали, но самой джазовой жизни нет — только, как они сами говорят, в некоторых клубах. Это трагедия.Отмена русского в мире? Но наши музыканты — желанные гости— В западном мире — тренд на отмену всего русского. Как происходит общение между джазовыми музыкантами?— Все отмены закончатся, я уверена. Знаете, некоторые отказались от общения и сотрудничества со мной здесь, в России, потому что я поддерживаю СВО. А я люблю свою страну и знаю, какая она. Служу и буду служить Отечеству. И спорить не хочу. К сожалению, среди таких людей есть мои близкие друзья. Но я с ними не ссорилась.Некоторые иностранные музыканты опасаются посещать Россию. А что касается тех, кто приезжал, — мы радовались друг другу, обнимались. И все прекрасно.— Есть ли совместные проекты с западными странами?— Сейчас нет. Но есть предложения по гастролям. Например, мы должны ехать во Францию. Для культурных людей нет понятия Russian singer — есть музыкант.Но при этом возникли проблемы с гастролями в Израиле — из-за моей позиции промоутеры отказались сотрудничать.Джаз везде: как наши композиторы отрываются в жанре— Российские джазовые певцы звучат на русском языке?— Сами артисты боятся петь джаз на русском — я борюсь с этой снобистской позицией. Никто не сказал, на каком языке должен звучать джаз. Есть традиция, а есть национальные особенности. Джаз — это состояние. Если нащупать его пульс в русском языке, все будет замечательно.— Тем не менее джаз не может быть массовым, стадионным — значит, его популярность не увеличится?— Он и не должен быть таковым. Хотя, кстати, вспомните: когда-то поэты собирали целые стадионы. Мне кажется, новая волна популярности придет и к джазу — как раз через стихотворные произведения. Это сейчас возрождается.Но, знаете, в регионах даже в филармониях боятся ставить джазовые композиции, опасаясь, что зрители не поймут. Поэтому обращаюсь к организаторам на местах: не думайте о людях плохо!Это большая трагедия для инструменталистов, у которых есть собственные прекрасные программы.— Насколько джаз далек от слушателя?— Джаз — везде! Он даже в СССР был, особенно с конца 60-х. Никакого запрета, просто это все называлось "эстрада" без указания стилей. Зацепин, Резников, Рыбников, Крылатов, другие наши советские композиторы очень хорошо работали в джазе.Особенно отрывались в мультфильмах. Вспомните заставку к "Ну, погоди!" — так это он, джаз!— Может ли российский джаз стать частью национального достояния и культурного кода?— Это уже так, просто нужно сказать об этом — громко, с высоких трибун.Карьера певицы и семья: приоритеты Мариам Мерабовой— Вы построили потрясающую карьеру. Но очень долго широкая публика о вас не знала практически ничего.— Бог миловал от тщеславия — я довольна жизнью. Знаю свой уровень, но продолжаю учиться, у меня есть с кого брать пример, и до них далеко.Но в любом случае на первом месте — семья.— Когда организаторы приглашают на концерты, что чаще всего просят спеть?— Всегда пытаюсь внести что-то свое, и, слава богу, последнее время меня не просят — сама могу предложить. Делаю в джазовой транскрипции советские песни, очень это люблю. Поэтому в программе всегда и вечнозеленые хиты, и обработка советских композиций, и авторские вещи.— Когда выйдет ваш альбом?— Я уже так долго его пишу. Просто мы такие люди: все хотим сделать изумительно. Это будет авторская музыка, а все вечнозеленые композиции — только в своей обработке.Кроме того, продолжаются телевизионные проекты и, конечно, гастроли. Все это есть в афише на сайте."Роман о шоубизе": полная версия интервьюПолную версию интервью с Мариам Мерабовой слушайте в подкасте "Роман о шоубизе" по ссылке.

https://ria.ru/20230430/shoubiz-1868232855.html

сша

украина

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

игорь бутман, сша, джаз, мариам мерабова , шоу "голос", украина, фестиваль koktebel jazz party, интервью, новости шоу-бизнеса, армения, первый канал (телеканал)