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Матвиенко призвала чиновников отказаться от "гламурных" отчетов - РИА Новости, 30.04.2023
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16:57 30.04.2023
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Матвиенко призвала чиновников отказаться от "гламурных" отчетов
Матвиенко призвала чиновников отказаться от "гламурных" отчетов - РИА Новости, 30.04.2023
Матвиенко призвала чиновников отказаться от "гламурных" отчетов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1", что ее раздражают... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:57
2023-04-30T16:57
специальная военная операция на украине
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
павел зарубин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1", что ее раздражают отчеты ряда руководителей, в которых "все прекрасно" и "по плану", только, как отметила парламентарий, "план неважный иногда". Ранее в ходе Совета законодателей спикер предложила главе Минтруда Михаилу Котякову решить вопрос с оформлением инвалидности раненым участникам спецоперации, обратив внимание на бюрократические проволочки. В ходе заседания Совета законодателей сенатор призвала отказываться от "гламурных отчетов", и открыто говорить законодателям, что нужно сделать, министрам самим посещать госпитали, знакомиться ситуацией на местах, не полагаться на представляемые им отчеты. Матвиенко отметила, что на практике документы на инвалидность участников спецоперации "по пять раз возвращают, потому что запятая не там стоит". Она предложила Котякову самому посещать госпитали, поговорить с главврачами.
https://ria.ru/20230328/voennosluzhaschie-1860941585.html
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общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, павел зарубин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Павел Зарубин, Россия
Матвиенко призвала чиновников отказаться от "гламурных" отчетов

Спикер Совфеда Матвиенко: раздражают отчеты руководителей, в которых все всегда прекрасно

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1", что ее раздражают отчеты ряда руководителей, в которых "все прекрасно" и "по плану", только, как отметила парламентарий, "план неважный иногда".
Ранее в ходе Совета законодателей спикер предложила главе Минтруда Михаилу Котякову решить вопрос с оформлением инвалидности раненым участникам спецоперации, обратив внимание на бюрократические проволочки.
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"И конечно меня раздражают отчеты, которые вошли уже в привычку целого ряда руководителей. "Всё хорошо, прекрасная маркиза. Все замечательно. Все у нас по плану". Только план неважный иногда. Так нельзя сегодня работать", - сказала Матвиенко.

В ходе заседания Совета законодателей сенатор призвала отказываться от "гламурных отчетов", и открыто говорить законодателям, что нужно сделать, министрам самим посещать госпитали, знакомиться ситуацией на местах, не полагаться на представляемые им отчеты.
Матвиенко отметила, что на практике документы на инвалидность участников спецоперации "по пять раз возвращают, потому что запятая не там стоит". Она предложила Котякову самому посещать госпитали, поговорить с главврачами.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПавел ЗарубинРоссия
 
 
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