https://ria.ru/20230430/matvienko-1868862509.html

Матвиенко призвала чиновников отказаться от "гламурных" отчетов

Матвиенко призвала чиновников отказаться от "гламурных" отчетов - РИА Новости, 30.04.2023

Матвиенко призвала чиновников отказаться от "гламурных" отчетов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1", что ее раздражают... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:57

2023-04-30T16:57

2023-04-30T16:57

специальная военная операция на украине

общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

павел зарубин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1", что ее раздражают отчеты ряда руководителей, в которых "все прекрасно" и "по плану", только, как отметила парламентарий, "план неважный иногда". Ранее в ходе Совета законодателей спикер предложила главе Минтруда Михаилу Котякову решить вопрос с оформлением инвалидности раненым участникам спецоперации, обратив внимание на бюрократические проволочки. В ходе заседания Совета законодателей сенатор призвала отказываться от "гламурных отчетов", и открыто говорить законодателям, что нужно сделать, министрам самим посещать госпитали, знакомиться ситуацией на местах, не полагаться на представляемые им отчеты. Матвиенко отметила, что на практике документы на инвалидность участников спецоперации "по пять раз возвращают, потому что запятая не там стоит". Она предложила Котякову самому посещать госпитали, поговорить с главврачами.

https://ria.ru/20230328/voennosluzhaschie-1860941585.html

https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, павел зарубин, россия