https://ria.ru/20230430/mandat-1868872345.html

Экс-судья посоветовал Шору обратиться в ЕСПЧ из-за лишения мандата

Экс-судья посоветовал Шору обратиться в ЕСПЧ из-за лишения мандата - РИА Новости, 30.04.2023

Экс-судья посоветовал Шору обратиться в ЕСПЧ из-за лишения мандата

Лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор может обратиться в ЕСПЧ из-за решения об отзыве у него мандата депутата молдавского парламента, считает экс-министр... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T18:11

2023-04-30T18:11

2023-04-30T18:11

в мире

молдавия

россия

кишинев

илан шор

европейский суд по правам человека (еспч)

майя санду

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор может обратиться в ЕСПЧ из-за решения об отзыве у него мандата депутата молдавского парламента, считает экс-министр юстиции Молдавии, экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловский. Тринадцатого апреля президент страны Майя Санду сообщила, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и сказал, что не намерен ему подчиняться. Парламент Молдавии 27 апреля 56 голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) отозвал у Шора депутатский мандат. Шор намерен опротестовать это решение в Конституционном суде. "Шору следовало бы напрямую обращаться в Страсбургский суд, потому что права депутатов покрываются Европейской конвенцией, в отличие от других избранников… Если они (Шор и его юристы - ред.) погрязнут в местных процедурах, которые заведомо являются неэффективными, и нарушат срок в 4 месяца, это значит, что Шор не сможет обратиться в Страсбургский суд", - заявил Павловский в эфире телеканала "". Он допустил, что Конституционный суд Молдавии может попытаться затянуть процесс рассмотрения жалобы оппозиционера. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинения в незаконном финансировании. Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20230427/sandu-1868157122.html

https://ria.ru/20230427/vlast-1868174423.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, илан шор, европейский суд по правам человека (еспч), майя санду, владимир плахотнюк, banca de economii