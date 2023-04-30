Экс-судья посоветовал Шору обратиться в ЕСПЧ из-за лишения мандата
Экс-судья Павловский: оппозиционеру Шору из-за лишения мандата надо обратиться в ЕСПЧ
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор может обратиться в ЕСПЧ из-за решения об отзыве у него мандата депутата молдавского парламента, считает экс-министр юстиции Молдавии, экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловский.
Тринадцатого апреля президент страны Майя Санду сообщила, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и сказал, что не намерен ему подчиняться. Парламент Молдавии 27 апреля 56 голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) отозвал у Шора депутатский мандат. Шор намерен опротестовать это решение в Конституционном суде.
"Шору следовало бы напрямую обращаться в Страсбургский суд, потому что права депутатов покрываются Европейской конвенцией, в отличие от других избранников… Если они (Шор и его юристы - ред.) погрязнут в местных процедурах, которые заведомо являются неэффективными, и нарушат срок в 4 месяца, это значит, что Шор не сможет обратиться в Страсбургский суд", - заявил Павловский в эфире телеканала "".
Он допустил, что Конституционный суд Молдавии может попытаться затянуть процесс рассмотрения жалобы оппозиционера.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.
Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинения в незаконном финансировании.
Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.
Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.