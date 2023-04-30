https://ria.ru/20230430/lavra-1868827736.html
Депутат Рады обратился к главе МВД из-за "рейдерских атак" на лавру
Депутат Рады обратился к главе МВД из-за "рейдерских атак" на лавру - РИА Новости, 30.04.2023
Депутат Рады обратился к главе МВД из-за "рейдерских атак" на лавру
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко с письмом, в котором назвал события вокруг Киево-Печерской лавры РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:24
2023-04-30T12:24
2023-04-30T13:09
религия
украина
киевская область
киев
верховная рада украины
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко с письмом, в котором назвал события вокруг Киево-Печерской лавры рейдерскими атаками, направленными на разжигание национальной и религиозной вражды. Документ он опубликовал в Telegram-канале.По словам депутата, острая ситуация вокруг лавры сложилась на фоне религиозных конфликтов, недавно возникших из-за систематических нарушений конституционных прав граждан Украины — верующих УПЦ, а также рейдерских атак, противоправных захватов храмов и церквей по всей стране.Дмитрук обратил внимание на то, что захват храмов всегда совершается людьми, не имеющими отношения к УПЦ, причем это явление носит системный характер. По мнению депутата, это означает, что противоправные действия следует считать не случайными событиями, а составной частью более широкого процесса, который происходит на Украине. Причем, подчеркнул Дмитрук, в этих действиях видны признаки преступления по статье о разжигании национальной, региональной, расовой или религиозной вражды. Он призвал Клименко устранить все нарушения, дать правовую квалификацию действиям всех причастных и решить вопрос привлечения виновных к ответственности. Помимо этого, Дмитрук опубликовал тексты аналогичных обращений по поводу захвата Покровского храма в Киевской области, поджога храма Преподобного Иова Почаевского в Черновицкой области, хулиганских действий в Киево-Печерской лавре. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
https://ria.ru/20230421/kiev-1866710926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область, киев, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь
Религия, Украина, Киевская область, Киев, Верховная Рада Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь
Депутат Рады обратился к главе МВД из-за "рейдерских атак" на лавру
Депутат Рады Дмитрук в обращении в МВД назвал события вокруг лавры рейдерскими атаками
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко с письмом, в котором назвал события вокруг Киево-Печерской лавры рейдерскими атаками, направленными на разжигание национальной и религиозной вражды. Документ он опубликовал в Telegram-канале
.
«
"Стало известно о массовых конфликтах на религиозной почве вследствие противоправного захвата Киево-Печерской лавры, на протяжении более чем 30 лет находившейся в законном использовании Украинской православной церкви, который начался в марте 2023 года и продолжается сегодня в Киеве при полнейшем содействии чиновников министерства культуры и информационной политики", — говорится в письме.
По словам депутата, острая ситуация вокруг лавры сложилась на фоне религиозных конфликтов, недавно возникших из-за систематических нарушений конституционных прав граждан Украины — верующих УПЦ, а также рейдерских атак, противоправных захватов храмов и церквей по всей стране.
Дмитрук обратил внимание на то, что захват храмов всегда совершается людьми, не имеющими отношения к УПЦ, причем это явление носит системный характер. По мнению депутата, это означает, что противоправные действия следует считать не случайными событиями, а составной частью более широкого процесса, который происходит на Украине.
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Причем, подчеркнул Дмитрук, в этих действиях видны признаки преступления по статье о разжигании национальной, региональной, расовой или религиозной вражды.
Он призвал Клименко устранить все нарушения, дать правовую квалификацию действиям всех причастных и решить вопрос привлечения виновных к ответственности.
Помимо этого, Дмитрук опубликовал тексты аналогичных обращений по поводу захвата Покровского храма в Киевской области
, поджога храма Преподобного Иова Почаевского в Черновицкой области
, хулиганских действий в Киево-Печерской лавре.
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Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры
обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)
.
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
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