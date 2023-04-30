https://ria.ru/20230430/lavra-1868827736.html

Депутат Рады обратился к главе МВД из-за "рейдерских атак" на лавру

Депутат Рады обратился к главе МВД из-за "рейдерских атак" на лавру - РИА Новости, 30.04.2023

Депутат Рады обратился к главе МВД из-за "рейдерских атак" на лавру

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко с письмом, в котором назвал события вокруг Киево-Печерской лавры РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T12:24

2023-04-30T12:24

2023-04-30T13:09

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украина

киевская область

киев

верховная рада украины

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко с письмом, в котором назвал события вокруг Киево-Печерской лавры рейдерскими атаками, направленными на разжигание национальной и религиозной вражды. Документ он опубликовал в Telegram-канале.По словам депутата, острая ситуация вокруг лавры сложилась на фоне религиозных конфликтов, недавно возникших из-за систематических нарушений конституционных прав граждан Украины — верующих УПЦ, а также рейдерских атак, противоправных захватов храмов и церквей по всей стране.Дмитрук обратил внимание на то, что захват храмов всегда совершается людьми, не имеющими отношения к УПЦ, причем это явление носит системный характер. По мнению депутата, это означает, что противоправные действия следует считать не случайными событиями, а составной частью более широкого процесса, который происходит на Украине. Причем, подчеркнул Дмитрук, в этих действиях видны признаки преступления по статье о разжигании национальной, региональной, расовой или религиозной вражды. Он призвал Клименко устранить все нарушения, дать правовую квалификацию действиям всех причастных и решить вопрос привлечения виновных к ответственности. Помимо этого, Дмитрук опубликовал тексты аналогичных обращений по поводу захвата Покровского храма в Киевской области, поджога храма Преподобного Иова Почаевского в Черновицкой области, хулиганских действий в Киево-Печерской лавре. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.

https://ria.ru/20230421/kiev-1866710926.html

https://ria.ru/20230426/lavra-1867984309.html

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

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Ольга Фомченкова

украина, киевская область, киев, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь