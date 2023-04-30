Рейтинг@Mail.ru
Генерал-полковник Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по МТО - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 30.04.2023 (обновлено: 15:28 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/kuzmenkov-1868844140.html
Генерал-полковник Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по МТО
Генерал-полковник Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по МТО - РИА Новости, 30.04.2023
Генерал-полковник Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по МТО
Генерал-полковника Алексея Кузьменкова назначили заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению, сообщается в Telegram-канале военного... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T14:49
2023-04-30T15:28
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868844824_0:97:1000:660_1920x0_80_0_0_efe35813060d6f6fcd0002ec761102f2.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Генерал-полковника Алексея Кузьменкова назначили заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.Кузьменков родился в 1971 году. В 1992-м окончил Вольское высшее военное училище тыла и до 2019 года служил на различных должностях в органах материально-технического обеспечения вооруженных сил.В 2014-2018 годах он возглавлял штаб материально-технического обеспечения вооруженных сил, а с 2018 по 2019-й был заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению. В 2019 году стал заместителем директора Росгвардии.
https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868844824_0:3:1000:753_1920x0_80_0_0_857aa15f9fa615bc2ce279a55dd7f918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Генерал-полковник Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по МТО

Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по материально-техническому обеспечению

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииГенерал-полковник Алексей Кузьменков
Генерал-полковник Алексей Кузьменков - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Генерал-полковник Алексей Кузьменков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Генерал-полковника Алексея Кузьменкова назначили заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
«

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков", — говорится в релизе.

Кузьменков родился в 1971 году. В 1992-м окончил Вольское высшее военное училище тыла и до 2019 года служил на различных должностях в органах материально-технического обеспечения вооруженных сил.
В 2014-2018 годах он возглавлял штаб материально-технического обеспечения вооруженных сил, а с 2018 по 2019-й был заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.
В 2019 году стал заместителем директора Росгвардии.
Генерал-лейтенант Александр Ленцов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе
26 апреля, 20:00
 
РоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала