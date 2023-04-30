https://ria.ru/20230430/kuzmenkov-1868844140.html

Генерал-полковник Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по МТО

Генерал-полковник Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по МТО - РИА Новости, 30.04.2023

Генерал-полковник Алексей Кузьменков стал замминистра обороны по МТО

Генерал-полковника Алексея Кузьменкова назначили заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению, сообщается в Telegram-канале военного... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T14:49

2023-04-30T14:49

2023-04-30T15:28

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Генерал-полковника Алексея Кузьменкова назначили заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.Кузьменков родился в 1971 году. В 1992-м окончил Вольское высшее военное училище тыла и до 2019 года служил на различных должностях в органах материально-технического обеспечения вооруженных сил.В 2014-2018 годах он возглавлял штаб материально-технического обеспечения вооруженных сил, а с 2018 по 2019-й был заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению. В 2019 году стал заместителем директора Росгвардии.

https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)