https://ria.ru/20230430/kupalniki-1868804210.html

Исследование показало, насколько подорожали купальники в России

Исследование показало, насколько подорожали купальники в России - РИА Новости, 30.04.2023

Исследование показало, насколько подорожали купальники в России

Продажи купальников в России в апреле по сравнению с прошлым годом выросли на треть, а средний чек покупки поднялся на 13%, до 2411 рублей, подсчитали для РИА... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T08:31

2023-04-30T08:31

2023-04-30T08:31

экономика

россия

москва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продажи купальников в России в апреле по сравнению с прошлым годом выросли на треть, а средний чек покупки поднялся на 13%, до 2411 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" и бельевой сети "Дикая орхидея". "Средний чек покупки купальников по стране составил 2411 рублей, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло в сравнении год к году на 24%. В Москве купальники приобретают в среднем за 3646 рублей, что на 1% ниже, чем год назад. Число покупок в столице выросло за год на 36%", - привели данные аналитики. В топе продаж, по данным авторов исследования, - слитные купальники с ассиметричными вырезами, двусторонние модели, а также варианты с высоким вырезом бедра. В цветовой гамме чаще всего выбирают золотистые, зеленые в неоновых оттенках, а также варианты в анималистичных принтах. Эксперты отмечают, что повышенный спрос фиксируется в ценовом сегменте от 2 до 5 тыс рублей, где более широко представлены отечественные бренды. Вместе с тем, сохраняется интерес на импортные марки, прежде всего итальянские. При этом в мае спрос на купальные наборы авторы исследования ожидают на уровнях, в два раза превышающих прошлогодние показатели.

https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866713177.html

https://ria.ru/20230427/sochi-1867824458.html

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экономика, россия, москва