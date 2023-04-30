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Исследование показало, насколько подорожали купальники в России - РИА Новости, 30.04.2023
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08:31 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/kupalniki-1868804210.html
Исследование показало, насколько подорожали купальники в России
Исследование показало, насколько подорожали купальники в России - РИА Новости, 30.04.2023
Исследование показало, насколько подорожали купальники в России
Продажи купальников в России в апреле по сравнению с прошлым годом выросли на треть, а средний чек покупки поднялся на 13%, до 2411 рублей, подсчитали для РИА... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T08:31
2023-04-30T08:31
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продажи купальников в России в апреле по сравнению с прошлым годом выросли на треть, а средний чек покупки поднялся на 13%, до 2411 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" и бельевой сети "Дикая орхидея". "Средний чек покупки купальников по стране составил 2411 рублей, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло в сравнении год к году на 24%. В Москве купальники приобретают в среднем за 3646 рублей, что на 1% ниже, чем год назад. Число покупок в столице выросло за год на 36%", - привели данные аналитики. В топе продаж, по данным авторов исследования, - слитные купальники с ассиметричными вырезами, двусторонние модели, а также варианты с высоким вырезом бедра. В цветовой гамме чаще всего выбирают золотистые, зеленые в неоновых оттенках, а также варианты в анималистичных принтах. Эксперты отмечают, что повышенный спрос фиксируется в ценовом сегменте от 2 до 5 тыс рублей, где более широко представлены отечественные бренды. Вместе с тем, сохраняется интерес на импортные марки, прежде всего итальянские. При этом в мае спрос на купальные наборы авторы исследования ожидают на уровнях, в два раза превышающих прошлогодние показатели.
https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866713177.html
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экономика, россия, москва
Экономика, Россия, Москва
Исследование показало, насколько подорожали купальники в России

Исследование: купальники в России за год в среднем подорожали на 13 процентов

© AP Photo / Lynne SladkyМодель на показе пляжной одежды Моники Хансен в Майами
Модель на показе пляжной одежды Моники Хансен в Майами - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Lynne Sladky
Модель на показе пляжной одежды Моники Хансен в Майами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продажи купальников в России в апреле по сравнению с прошлым годом выросли на треть, а средний чек покупки поднялся на 13%, до 2411 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" и бельевой сети "Дикая орхидея".
"Средний чек покупки купальников по стране составил 2411 рублей, на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло в сравнении год к году на 24%. В Москве купальники приобретают в среднем за 3646 рублей, что на 1% ниже, чем год назад. Число покупок в столице выросло за год на 36%", - привели данные аналитики.
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В топе продаж, по данным авторов исследования, - слитные купальники с ассиметричными вырезами, двусторонние модели, а также варианты с высоким вырезом бедра. В цветовой гамме чаще всего выбирают золотистые, зеленые в неоновых оттенках, а также варианты в анималистичных принтах.
Эксперты отмечают, что повышенный спрос фиксируется в ценовом сегменте от 2 до 5 тыс рублей, где более широко представлены отечественные бренды. Вместе с тем, сохраняется интерес на импортные марки, прежде всего итальянские.
При этом в мае спрос на купальные наборы авторы исследования ожидают на уровнях, в два раза превышающих прошлогодние показатели.
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