https://ria.ru/20230430/kuba-1868790513.html
Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу
Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу - РИА Новости, 30.04.2023
Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу
Россия "не бросит" Кубу в вопросах зерна и топлива, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T01:14
2023-04-30T01:14
2023-04-30T07:08
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леонид слуцкий (политик)
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ГАВАНА, 30 апр — РИА Новости. Россия "не бросит" Кубу в вопросах зерна и топлива, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."И, конечно, что касается топлива, что касается зерна, что касается того, в чем сегодня республика особо серьезно нуждается — мы не бросим", — отметил Слуцкий.Он добавил, что Россия при этом рассчитывает на определенные ответные шаги. При этом Слуцкий подчеркнул, что странам следует наращивать гуманитарное сотрудничество. "В частности укреплять и увеличивать по масштабу обучение кубинских студентов в наших вузах", — уточнил он.Делегация нижней палаты парламента во главе с ее спикером Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом.
https://ria.ru/20230430/kuba-1868788455.html
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россия, куба, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Куба, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу
Депутат Госдумы Слуцкий: Россия "не бросит" Кубу в вопросах зерна и топлива
ГАВАНА, 30 апр — РИА Новости. Россия "не бросит" Кубу в вопросах зерна и топлива, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"И, конечно, что касается топлива, что касается зерна, что касается того, в чем сегодня республика особо серьезно нуждается — мы не бросим", — отметил Слуцкий.
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Он добавил, что Россия при этом рассчитывает на определенные ответные шаги. При этом Слуцкий подчеркнул, что странам следует наращивать гуманитарное сотрудничество.
"В частности укреплять и увеличивать по масштабу обучение кубинских студентов в наших вузах", — уточнил он.
Делегация нижней палаты парламента во главе с ее спикером Вячеславом Володиным
находится на Кубе
с официальным визитом.
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