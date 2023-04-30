https://ria.ru/20230430/kuba-1868790513.html

Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу

Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу - РИА Новости, 30.04.2023

Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу

Россия "не бросит" Кубу в вопросах зерна и топлива, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T01:14

2023-04-30T01:14

2023-04-30T07:08

россия

куба

леонид слуцкий (политик)

вячеслав володин

госдума рф

политика

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ГАВАНА, 30 апр — РИА Новости. Россия "не бросит" Кубу в вопросах зерна и топлива, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."И, конечно, что касается топлива, что касается зерна, что касается того, в чем сегодня республика особо серьезно нуждается — мы не бросим", — отметил Слуцкий.Он добавил, что Россия при этом рассчитывает на определенные ответные шаги. При этом Слуцкий подчеркнул, что странам следует наращивать гуманитарное сотрудничество. "В частности укреплять и увеличивать по масштабу обучение кубинских студентов в наших вузах", — уточнил он.Делегация нижней палаты парламента во главе с ее спикером Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом.

https://ria.ru/20230430/kuba-1868788455.html

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россия, куба, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, госдума рф, политика