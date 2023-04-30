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Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу - РИА Новости, 30.04.2023
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01:14 30.04.2023 (обновлено: 07:08 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/kuba-1868790513.html
Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу
Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу - РИА Новости, 30.04.2023
Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу
Россия "не бросит" Кубу в вопросах зерна и топлива, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T01:14
2023-04-30T07:08
россия
куба
леонид слуцкий (политик)
вячеслав володин
госдума рф
политика
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ГАВАНА, 30 апр — РИА Новости. Россия "не бросит" Кубу в вопросах зерна и топлива, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."И, конечно, что касается топлива, что касается зерна, что касается того, в чем сегодня республика особо серьезно нуждается — мы не бросим", — отметил Слуцкий.Он добавил, что Россия при этом рассчитывает на определенные ответные шаги. При этом Слуцкий подчеркнул, что странам следует наращивать гуманитарное сотрудничество. "В частности укреплять и увеличивать по масштабу обучение кубинских студентов в наших вузах", — уточнил он.Делегация нижней палаты парламента во главе с ее спикером Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом.
https://ria.ru/20230430/kuba-1868788455.html
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россия, куба, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Куба, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Слуцкий заявил, что Россия "не бросит" Кубу

Депутат Госдумы Слуцкий: Россия "не бросит" Кубу в вопросах зерна и топлива

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ГАВАНА, 30 апр — РИА Новости. Россия "не бросит" Кубу в вопросах зерна и топлива, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"И, конечно, что касается топлива, что касается зерна, что касается того, в чем сегодня республика особо серьезно нуждается — мы не бросим", — отметил Слуцкий.
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Он добавил, что Россия при этом рассчитывает на определенные ответные шаги. При этом Слуцкий подчеркнул, что странам следует наращивать гуманитарное сотрудничество.
"В частности укреплять и увеличивать по масштабу обучение кубинских студентов в наших вузах", — уточнил он.
Делегация нижней палаты парламента во главе с ее спикером Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом.
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РоссияКубаЛеонид Слуцкий (политик)Вячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
 
 
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