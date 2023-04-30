https://ria.ru/20230430/krym-1868802430.html

В Крыму рассказали, чем закончится попытка Киева захватить полуостров

В Крыму рассказали, чем закончится попытка Киева захватить полуостров - РИА Новости, 30.04.2023

В Крыму рассказали, чем закончится попытка Киева захватить полуостров

Попытка киевского режима организовать наступление на Крым получит жесткий отпор, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T08:11

2023-04-30T08:11

2023-04-30T09:04

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Попытка киевского режима организовать наступление на Крым получит жесткий отпор, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. "Сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми, как барабан", — сказал он. Тем не менее расслабляться Крыму не стоит, подчеркнул Константинов. По его мнению, украинское контрнаступление начнется, только если Киеву поступит приказ от "западных кураторов". "Если будет команда из-за океана — пойдут они в наступление", — заключил собеседник агентства. В Киеве уже несколько месяцев говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Президент Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle заявил, что уверен в его успехе и в том, что украинские войска смогут захватить Крым. Министр обороны Алексей Резников, со своей стороны, говорил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление и только ждут решения командования. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают все подобные высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868768905.html

киев

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украина

республика крым

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киев, россия, украина, владимир константинов, республика крым