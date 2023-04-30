В Крыму рассказали, чем закончится попытка Киева захватить полуостров
Глава парламента Константинов: попытка Киева захватить Крым получит жесткий отпор
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Попытка киевского режима организовать наступление на Крым получит жесткий отпор, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
"Сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми, как барабан", — сказал он.
Тем не менее расслабляться Крыму не стоит, подчеркнул Константинов.
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"Мы понимаем, с кем имеем дело. Это не растленные типы, засевшие во властных кабинетах Киева. Это объединенный и организованный Запад. Он главное действующее лицо. А шуты и клоуны ему нужны только для того, чтобы списать на них все неудачи, если или когда все станет плохо. А именно так и будет", — уверен спикер.
По его мнению, украинское контрнаступление начнется, только если Киеву поступит приказ от "западных кураторов".
"Если будет команда из-за океана — пойдут они в наступление", — заключил собеседник агентства.
В Киеве уже несколько месяцев говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Президент Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle заявил, что уверен в его успехе и в том, что украинские войска смогут захватить Крым. Министр обороны Алексей Резников, со своей стороны, говорил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление и только ждут решения командования. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают все подобные высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.