Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали, чем закончится попытка Киева захватить полуостров - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 30.04.2023 (обновлено: 09:04 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/krym-1868802430.html
В Крыму рассказали, чем закончится попытка Киева захватить полуостров
В Крыму рассказали, чем закончится попытка Киева захватить полуостров - РИА Новости, 30.04.2023
В Крыму рассказали, чем закончится попытка Киева захватить полуостров
Попытка киевского режима организовать наступление на Крым получит жесткий отпор, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T08:11
2023-04-30T09:04
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
владимир константинов
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_4bb5b3461195d55c59f918b509b483d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Попытка киевского режима организовать наступление на Крым получит жесткий отпор, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. "Сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми, как барабан", — сказал он. Тем не менее расслабляться Крыму не стоит, подчеркнул Константинов. По его мнению, украинское контрнаступление начнется, только если Киеву поступит приказ от "западных кураторов". "Если будет команда из-за океана — пойдут они в наступление", — заключил собеседник агентства. В Киеве уже несколько месяцев говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Президент Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle заявил, что уверен в его успехе и в том, что украинские войска смогут захватить Крым. Министр обороны Алексей Резников, со своей стороны, говорил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление и только ждут решения командования. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают все подобные высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868768905.html
киев
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_91ebfea64d6404be763757002aafdb1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, украина, владимир константинов, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму рассказали, чем закончится попытка Киева захватить полуостров

Глава парламента Константинов: попытка Киева захватить Крым получит жесткий отпор

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Попытка киевского режима организовать наступление на Крым получит жесткий отпор, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
"Сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми, как барабан", — сказал он.
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления
02:50
Тем не менее расслабляться Крыму не стоит, подчеркнул Константинов.
«
"Мы понимаем, с кем имеем дело. Это не растленные типы, засевшие во властных кабинетах Киева. Это объединенный и организованный Запад. Он главное действующее лицо. А шуты и клоуны ему нужны только для того, чтобы списать на них все неудачи, если или когда все станет плохо. А именно так и будет", — уверен спикер.
По его мнению, украинское контрнаступление начнется, только если Киеву поступит приказ от "западных кураторов".
"Если будет команда из-за океана — пойдут они в наступление", — заключил собеседник агентства.
В Киеве уже несколько месяцев говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Президент Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle заявил, что уверен в его успехе и в том, что украинские войска смогут захватить Крым. Министр обороны Алексей Резников, со своей стороны, говорил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление и только ждут решения командования. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают все подобные высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Зеленский сделал новое заявление о деталях контрнаступления
Вчера, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала