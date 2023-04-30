https://ria.ru/20230430/krym-1868799926.html

В Крыму упростят логистику для туристов, заявил глава Минкурортов

В Крыму упростят логистику для туристов, заявил глава Минкурортов - РИА Новости, 30.04.2023

В Крыму упростят логистику для туристов, заявил глава Минкурортов

Рост числа поездов в Крым и сокращение времени досмотра автомобилей на подходах к Крымскому мосту улучшат логистическую доступность полуострова, заявил РИА... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T07:20

2023-04-30T07:20

2023-04-30T07:57

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Рост числа поездов в Крым и сокращение времени досмотра автомобилей на подходах к Крымскому мосту улучшат логистическую доступность полуострова, заявил РИА Новости глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко. "Огромное внимание главой республики Крым уделяется логистическим возможностям полуострова. Это связано и с увеличением количества поездов, которые продолжают назначаться, прежде всего, из Москвы… Плюс улучшение пропускной способности Крымского моста в связи с досмотровыми мероприятиями, которые, как вы понимаете, направлены на обеспечение безопасности", — отметил Волченко. Помощь прибывающим в Крым на автомобилях отдыхающим окажет туристический информационный центр, который начнет работу уже на майские праздники (на подходах) со стороны Краснодарского края, заключил он.

https://ria.ru/20230428/krym-1868387684.html

республика крым

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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, общество