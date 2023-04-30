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В Крыму упростят логистику для туристов, заявил глава Минкурортов - РИА Новости, 30.04.2023
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Туризм
 
07:20 30.04.2023 (обновлено: 07:57 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/krym-1868799926.html
В Крыму упростят логистику для туристов, заявил глава Минкурортов
В Крыму упростят логистику для туристов, заявил глава Минкурортов - РИА Новости, 30.04.2023
В Крыму упростят логистику для туристов, заявил глава Минкурортов
Рост числа поездов в Крым и сокращение времени досмотра автомобилей на подходах к Крымскому мосту улучшат логистическую доступность полуострова, заявил РИА... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T07:20
2023-04-30T07:57
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Рост числа поездов в Крым и сокращение времени досмотра автомобилей на подходах к Крымскому мосту улучшат логистическую доступность полуострова, заявил РИА Новости глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко. "Огромное внимание главой республики Крым уделяется логистическим возможностям полуострова. Это связано и с увеличением количества поездов, которые продолжают назначаться, прежде всего, из Москвы… Плюс улучшение пропускной способности Крымского моста в связи с досмотровыми мероприятиями, которые, как вы понимаете, направлены на обеспечение безопасности", — отметил Волченко. Помощь прибывающим в Крым на автомобилях отдыхающим окажет туристический информационный центр, который начнет работу уже на майские праздники (на подходах) со стороны Краснодарского края, заключил он.
https://ria.ru/20230428/krym-1868387684.html
республика крым
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, общество
Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым, Общество
В Крыму упростят логистику для туристов, заявил глава Минкурортов

Глава Минкурортов Крыма: власти постарались максимально упростить логистику для туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМинистр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко
Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Рост числа поездов в Крым и сокращение времени досмотра автомобилей на подходах к Крымскому мосту улучшат логистическую доступность полуострова, заявил РИА Новости глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"Огромное внимание главой республики Крым уделяется логистическим возможностям полуострова. Это связано и с увеличением количества поездов, которые продолжают назначаться, прежде всего, из Москвы… Плюс улучшение пропускной способности Крымского моста в связи с досмотровыми мероприятиями, которые, как вы понимаете, направлены на обеспечение безопасности", — отметил Волченко.
Помощь прибывающим в Крым на автомобилях отдыхающим окажет туристический информационный центр, который начнет работу уже на майские праздники (на подходах) со стороны Краснодарского края, заключил он.
Железнодорожный вокзал в Симферополе
Сезонные поезда в Крым поехали на месяц раньше
28 апреля, 11:27
 
ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Республика КрымОбщество
 
 
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