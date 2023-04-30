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Кризис в Судане может перекинуться на соседние страны, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 30.04.2023
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12:59 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/krizis-1868831861.html
Кризис в Судане может перекинуться на соседние страны, заявил еврокомиссар
Кризис в Судане может перекинуться на соседние страны, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 30.04.2023
Кризис в Судане может перекинуться на соседние страны, заявил еврокомиссар
Риск, что суданский кризис может перекинуться на соседние страны в регионе, остаётся реальным, сообщил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:59
2023-04-30T12:59
в мире
судан
ближний восток
столкновения в хартуме
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Риск, что суданский кризис может перекинуться на соседние страны в регионе, остаётся реальным, сообщил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в интервью Welt am Sonntag. "Риск того, что кризис распространится на соседние страны региона, реален", — заявил он. По словам Ленарчича, среди соседствующих с Суданом стран есть "весьма хрупкие" государства, и потому последствия разрастания конфликта были бы "катастрофическими". В этой связи еврокомиссар подчеркнул, что первоочередной задачей должно стать примирение двух противоборствующих сторон в Судане. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
https://ria.ru/20230429/sudan-1868743495.html
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в мире, судан, ближний восток, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Ближний Восток, Столкновения в Хартуме
Кризис в Судане может перекинуться на соседние страны, заявил еврокомиссар

Еврокомиссар Ленарчич заявил, что суданский кризис может перекинуться на соседние страны

© AP Photo / Marwan AliЖилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Риск, что суданский кризис может перекинуться на соседние страны в регионе, остаётся реальным, сообщил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в интервью Welt am Sonntag.
"Риск того, что кризис распространится на соседние страны региона, реален", — заявил он.
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По словам Ленарчича, среди соседствующих с Суданом стран есть "весьма хрупкие" государства, и потому последствия разрастания конфликта были бы "катастрофическими". В этой связи еврокомиссар подчеркнул, что первоочередной задачей должно стать примирение двух противоборствующих сторон в Судане.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
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