https://ria.ru/20230430/koronavirus-1868821992.html
В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 671 случай COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T11:38
2023-04-30T11:38
2023-04-30T11:38
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коронавирус covid-19
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 671 случай COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 671, госпитализированы 87 человек, выздоровело 555 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 763 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 506 682 случая коронавируса, выздоровели 3 316 884 человека, умерли 48 690 человек.
https://ria.ru/20230426/arktur-1867909150.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 671 новый случай COVID-19, умерли семь человек