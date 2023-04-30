https://ria.ru/20230430/koronavirus-1868821992.html

В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 87 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 671 случай COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T11:38

2023-04-30T11:38

2023-04-30T11:38

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 671 случай COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 671, госпитализированы 87 человек, выздоровело 555 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 763 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 506 682 случая коронавируса, выздоровели 3 316 884 человека, умерли 48 690 человек.

https://ria.ru/20230426/arktur-1867909150.html

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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии