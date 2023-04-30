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Несколько стран препятствуют политике США в украинском конфликте, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2023
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02:09 30.04.2023 (обновлено: 08:31 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/konflikt-1868792302.html
Несколько стран препятствуют политике США в украинском конфликте, пишут СМИ
Несколько стран препятствуют политике США в украинском конфликте, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2023
Несколько стран препятствуют политике США в украинском конфликте, пишут СМИ
Индия, Бразилия, Пакистан и Египет занимают уклончивую позицию по некоторым вопросам, связанных с украинским кризисом, препятствуя политике США, пишет... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T02:09
2023-04-30T08:31
в мире
россия
сша
индия
аджит довал
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
оон
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Индия, Бразилия, Пакистан и Египет занимают уклончивую позицию по некоторым вопросам, связанных с украинским кризисом, препятствуя политике США, пишет Washington Post со ссылкой на ранее просочившиеся в сеть документы американской разведки. Согласно попавшим в сеть данным разведки США, в марте глава МИД Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что ее страна "больше не может пытаться сохранять золотую середину между Китаем и Соединенными Штатами", подчеркнув "настоящее стратегическое партнерство" с Китаем. Один из слитых материалов, пишет издание, раскрывает, что перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН правительство Пакистана ожидало давления со стороны Запада, чтобы Исламабад поддержал документ. США, как отмечает газета, не добились такого решения от Пакистана, который воздержался на голосовании. Согласно документам разведки, такой же политики в феврале придерживался Нью-Дели. Так, 22 февраля советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Довал провел переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. В документах американской разведки говорится, что Довал заверил Патрушева в поддержке Индией России на многосторонних площадках, а Нью-Дели "работал" над тем, чтобы проблема СВО "не всплыла во время встречи G20 под председательством Индии". Как пишет Washington Post, в слитых материалах содержится предварительная оценка предложений президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы создать "блок мира во всем мире" для примирения интересов США и Китая и прекращения боевых действий на Украине. В документе утверждается, что официальные лица МИД России поддержали план Лулы. Наконец, по оценкам американской разведки, которые содержатся в просочившихся в сеть документах, "Египет пытается преодолеть противостояние из-за Украины и парировать требования о военной помощи как со стороны России, так и со стороны США". Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html
https://ria.ru/20230427/prichina-1868051998.html
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в мире, россия, сша, индия, аджит довал, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, оон
В мире, Россия, США, Индия, Аджит Довал, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка, ООН
Несколько стран препятствуют политике США в украинском конфликте, пишут СМИ

WP: Бразилия, Индия, Пакистан и Египет препятствуют политике США в конфликте на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Индия, Бразилия, Пакистан и Египет занимают уклончивую позицию по некоторым вопросам, связанных с украинским кризисом, препятствуя политике США, пишет Washington Post со ссылкой на ранее просочившиеся в сеть документы американской разведки.
«

"Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий", — указывается в статье.

Согласно попавшим в сеть данным разведки США, в марте глава МИД Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что ее страна "больше не может пытаться сохранять золотую середину между Китаем и Соединенными Штатами", подчеркнув "настоящее стратегическое партнерство" с Китаем.
Один из слитых материалов, пишет издание, раскрывает, что перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН правительство Пакистана ожидало давления со стороны Запада, чтобы Исламабад поддержал документ. США, как отмечает газета, не добились такого решения от Пакистана, который воздержался на голосовании.
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Согласно документам разведки, такой же политики в феврале придерживался Нью-Дели. Так, 22 февраля советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Довал провел переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
В документах американской разведки говорится, что Довал заверил Патрушева в поддержке Индией России на многосторонних площадках, а Нью-Дели "работал" над тем, чтобы проблема СВО "не всплыла во время встречи G20 под председательством Индии".
Как пишет Washington Post, в слитых материалах содержится предварительная оценка предложений президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы создать "блок мира во всем мире" для примирения интересов США и Китая и прекращения боевых действий на Украине. В документе утверждается, что официальные лица МИД России поддержали план Лулы.
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Наконец, по оценкам американской разведки, которые содержатся в просочившихся в сеть документах, "Египет пытается преодолеть противостояние из-за Украины и парировать требования о военной помощи как со стороны России, так и со стороны США".
Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
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