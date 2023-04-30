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Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая - РИА Новости, 30.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:06 30.04.2023 (обновлено: 13:11 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/kolesnikov-1868824647.html
Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая
Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая - РИА Новости, 30.04.2023
Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая
Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая, сообщил РИА Новости его сын Иван. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:06
2023-04-30T13:11
культура
россия
сергей колесников
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая, сообщил РИА Новости его сын Иван. Заслуженный артист России Сергей Колесников умер 29 апреля на 69-м году жизни. По словам сына, причиной смерти стал инсульт. Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл во МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".
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россия, сергей колесников
Культура, Россия, Сергей Колесников
Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая

Сын актера Сергея Колесникова сообщил, что отца похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Колесников
Актер Сергей Колесников - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Сергей Колесников. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая, сообщил РИА Новости его сын Иван.
«

"Сергея Валентиновича похоронят 2 мая на Троекуровском кладбище <…> Прощания не будет", — сказал он, добавив, что времени похорон не знает.

Заслуженный артист России Сергей Колесников умер 29 апреля на 69-м году жизни. По словам сына, причиной смерти стал инсульт.
Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл во МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".
Актер Сергей Колесников - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Биография Сергея Колесникова
29 апреля, 16:10
 
КультураРоссияСергей Колесников
 
 
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