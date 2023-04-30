https://ria.ru/20230430/kolesnikov-1868824647.html

Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая

Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая - РИА Новости, 30.04.2023

Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая

Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая, сообщил РИА Новости его сын Иван. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T12:06

2023-04-30T12:06

2023-04-30T13:11

культура

россия

сергей колесников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868692156_0:71:2924:1716_1920x0_80_0_0_1a0f7909585dcb90e2a0ef88369de98c.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая, сообщил РИА Новости его сын Иван. Заслуженный артист России Сергей Колесников умер 29 апреля на 69-м году жизни. По словам сына, причиной смерти стал инсульт. Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл во МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".

https://ria.ru/20230429/kolesnikov-1868720037.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей колесников