https://ria.ru/20230430/kolesnikov-1868824647.html
Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая
Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая - РИА Новости, 30.04.2023
Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая
Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая, сообщил РИА Новости его сын Иван. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:06
2023-04-30T12:06
2023-04-30T13:11
культура
россия
сергей колесников
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая, сообщил РИА Новости его сын Иван. Заслуженный артист России Сергей Колесников умер 29 апреля на 69-м году жизни. По словам сына, причиной смерти стал инсульт. Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл во МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".
https://ria.ru/20230429/kolesnikov-1868720037.html
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россия, сергей колесников
Культура, Россия, Сергей Колесников
Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая
Сын актера Сергея Колесникова сообщил, что отца похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актера Сергея Колесникова похоронят на Троекуровском кладбище 2 мая, сообщил РИА Новости его сын Иван.
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"Сергея Валентиновича похоронят 2 мая на Троекуровском кладбище <…> Прощания не будет", — сказал он, добавив, что времени похорон не знает.
Заслуженный артист России Сергей Колесников умер 29 апреля на 69-м году жизни. По словам сына, причиной смерти стал инсульт.
Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл во МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".
Биография Сергея Колесникова