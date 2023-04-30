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В КНДР заявили, что визит президента Южной Кореи в США провоцирует войну

В КНДР заявили, что визит президента Южной Кореи в США провоцирует войну - РИА Новости, 30.04.2023

В КНДР заявили, что визит президента Южной Кореи в США провоцирует войну

Визит президента Южной Кореи в США является провокацией и типичным проявлением враждебной политики в отношении Пхеньяна, "по факту" делает ядерную войну против... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T05:54

2023-04-30T05:54

2023-04-30T05:54

в мире

сша

южная корея

пхеньян

юн сок ель

джо байден

ким е чжон

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СЕУЛ, 30 апр - РИА Новости. Визит президента Южной Кореи в США является провокацией и типичным проявлением враждебной политики в отношении Пхеньяна, "по факту" делает ядерную войну против КНДР реальностью, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден по итогам саммита в США приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР. "Эта поездка (в США - ред) марионетки-предателя Юн Сок Ёля, где хозяин и марионетка вместе разрабатывают зловещий план уничтожения КНДР... является самой враждебной, агрессивной и провокационной поездкой, опасной с точки зрения ядерной войны… Вашингтонская декларация о повышении практичности "расширенного сдерживания", предоставляемого США, является типичным продуктом отвратительной враждебной политики в отношении КНДР", - говорится в сообщении ЦТАК. Агентство отмечает, что сдерживание КНДР стало главной темой саммита лидеров. Создание консультативной группы по ядерным вопросам Южной Кореи и США, расширение размещения американских стратегических активов на Корейском полуострове, включая атомные подводные лодки, а также усиление "расширенного сдерживания" путем активизации совместных военных учений делает "ядерную войну против КНДР свершившимся фактом", говорится в публикации. ЦТАК также обратило внимание на то, что КНДР впервые публично назвали "целью для ядерного нападения". "Визит предателя Юна в США позволил вновь подтвердить враждебные намерения США и их марионеток, которые только и могут, что становиться все более безрассудными. Его визит в США показывает, что КНДР не должна ни колебаться, ни останавливаться ни на секунду, чтобы стать еще сильнее и более тщательно подготовленной... США и их марионеткам, которые стремятся задушить КНДР, отрицая само ее существование, их опасным ядерным военным махинациям нет прощения, им придется дорого заплатить", - говорится в сообщении ЦТАК. Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи ухудшит ситуацию с безопасностью в мире. Слова президента США Джо Байдена о "смене режима в КНДР" она сочла высказываниями "старика без будущего". В то же время министерство объединения Южной Кореи осудило высказывания Ким Ё Чжон, назвав их "грубыми", "надуманными" и основанными на разочаровании в связи с усилением ядерного сдерживания Сеула и Вашингтона. Ведомство предупредило, что Пхеньян столкнется с еще более "сильным и подавляющим" ответом, если продолжит следовать "неправильным путем".

https://ria.ru/20230421/kndr-1866784542.html

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в мире, сша, южная корея, пхеньян, юн сок ель, джо байден, ким е чжон