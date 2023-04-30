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Не только стразы и перья: все грани творчества Филиппа Киркорова - РИА Новости, 30.04.2023
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Шоубиз
 
10:22 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/kirkorov-1868392862.html
Не только стразы и перья: все грани творчества Филиппа Киркорова
Не только стразы и перья: все грани творчества Филиппа Киркорова - РИА Новости, 30.04.2023
Не только стразы и перья: все грани творчества Филиппа Киркорова
Сегодня Филиппу Киркорову исполнилось 56 лет. Все знают его, как талантливого певца, заботливого отца и любимца публики. Но за многолетнюю карьеру народный... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:22
2023-04-30T10:22
шоубиз
филипп киркоров
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майкл джексон
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сегодня Филиппу Киркорову исполнилось 56 лет. Все знают его, как талантливого певца, заботливого отца и любимца публики. Но за многолетнюю карьеру народный артист России также прославился как актер, продюсер и даже бизнесмен. Обо всех гранях творчества именинника и не только – в материале РИА Новости. Филипп Киркоров и его грандиозные шоуОт "Вечеров на хуторе близ Диканьки" до "Женитьбы Фигаро": яркие роли Филиппа КиркороваИз певца в продюсеры: Евровидение и мюзиклы в жизни КиркороваОт бизнесмена до ведущего: чем еще занят Филипп КиркоровНезабываемые образы: Филипп Киркоров – икона стиля
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филипп киркоров, знаменитости, алла пугачева, майкл джексон, лас-вегас, россия
Шоубиз, Филипп Киркоров, Знаменитости, Алла Пугачева, Майкл Джексон, Лас-Вегас, Россия
Не только стразы и перья: все грани творчества Филиппа Киркорова

Певцу Филиппу Киркорову исполнилось 56 лет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сегодня Филиппу Киркорову исполнилось 56 лет. Все знают его, как талантливого певца, заботливого отца и любимца публики. Но за многолетнюю карьеру народный артист России также прославился как актер, продюсер и даже бизнесмен. Обо всех гранях творчества именинника и не только – в материале РИА Новости.

Филипп Киркоров и его грандиозные шоу

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

Киркоров громко заявил о себе в середине 1980-х годов, когда дебютировал на телевидении в программе "Шире круг".

Начинающий артист тогда выступил с песней "Алеша", которую исполнил на болгарском языке.

Публика сразу разглядела талант в 18-летнем юноше. Вскоре он попал в "Театр песни" Аллы Пугачевой, а в 1990-м начал активно развивать сольную карьеру.

Певец Филипп Киркоров. 1995 год

Киркоров громко заявил о себе в середине 1980-х годов, когда дебютировал на телевидении в программе "Шире круг".

Начинающий артист тогда выступил с песней "Алеша", которую исполнил на болгарском языке.

Публика сразу разглядела талант в 18-летнем юноше. Вскоре он попал в "Театр песни" Аллы Пугачевой, а в 1990-м начал активно развивать сольную карьеру.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

В 1997-м певец показал грандиозное шоу "Лучшее, любимое и только для вас". Тур прошел в России, СНГ и дальнем зарубежье.

Исполнитель стал первым русским артистом, который выступил со своим шоу в Лас-Вегасе. Тогда же он представил Россию в благотворительной программе Майкла Джексона.

Выступает Филипп Киркоров

В 1997-м певец показал грандиозное шоу "Лучшее, любимое и только для вас". Тур прошел в России, СНГ и дальнем зарубежье.

Исполнитель стал первым русским артистом, который выступил со своим шоу в Лас-Вегасе. Тогда же он представил Россию в благотворительной программе Майкла Джексона.

© РИА Новости / Галина Кмит
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2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В последующие годы масштабы концертов Киркорова только поражали: сложные костюмы, усыпанные стразами и перьями, спецэффекты и десятки человек в команде.

Певец быстро получил негласного звание "короля отечественной поп-эстрады" и удерживает его до сих пор. Филипп Киркоров — один из немногих российских исполнителей, кто регулярно собирает полные залы в Государственном Кремлевском дворце.

Певец Филипп Киркоров выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае

В последующие годы масштабы концертов Киркорова только поражали: сложные костюмы, усыпанные стразами и перьями, спецэффекты и десятки человек в команде.

Певец быстро получил негласного звание "короля отечественной поп-эстрады" и удерживает его до сих пор. Филипп Киркоров — один из немногих российских исполнителей, кто регулярно собирает полные залы в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Киркоров громко заявил о себе в середине 1980-х годов, когда дебютировал на телевидении в программе "Шире круг".

Начинающий артист тогда выступил с песней "Алеша", которую исполнил на болгарском языке.

Публика сразу разглядела талант в 18-летнем юноше. Вскоре он попал в "Театр песни" Аллы Пугачевой, а в 1990-м начал активно развивать сольную карьеру.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
1 из 3

В 1997-м певец показал грандиозное шоу "Лучшее, любимое и только для вас". Тур прошел в России, СНГ и дальнем зарубежье.

Исполнитель стал первым русским артистом, который выступил со своим шоу в Лас-Вегасе. Тогда же он представил Россию в благотворительной программе Майкла Джексона.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
2 из 3

В последующие годы масштабы концертов Киркорова только поражали: сложные костюмы, усыпанные стразами и перьями, спецэффекты и десятки человек в команде.

Певец быстро получил негласного звание "короля отечественной поп-эстрады" и удерживает его до сих пор. Филипп Киркоров — один из немногих российских исполнителей, кто регулярно собирает полные залы в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

От "Вечеров на хуторе близ Диканьки" до "Женитьбы Фигаро": яркие роли Филиппа Киркорова

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Филипп Киркоров реализовал себя не только талантливым музыкальным исполнителем, но и отличным актером.

В разные годы зрители видели его то в роли Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", то в образе графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" и даже пуделем Артемоном "Золотом ключике".

Съемки новогоднего мюзикла Золотой ключик режиссера Александра Игудина

Филипп Киркоров реализовал себя не только талантливым музыкальным исполнителем, но и отличным актером.

В разные годы зрители видели его то в роли Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", то в образе графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" и даже пуделем Артемоном "Золотом ключике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 4
© Кадр предоставлен компанией "Леополис"

Певца также знают по роли святого Валентина в серии комедийных фильмов "Любовь в большом городе", который учил трех непутевых друзей из Нью-Йорка ценить и беречь любовь.

На съемочной площадке фильма Любовь в большом городе 2

Певца также знают по роли святого Валентина в серии комедийных фильмов "Любовь в большом городе", который учил трех непутевых друзей из Нью-Йорка ценить и беречь любовь.

© Кадр предоставлен компанией "Леополис"
2 из 4
© Disney

Артист также заставил улыбнуться зрителей, когда появился в образе Жар-птицы в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (2021 год).

Филипп Киркоров в фильме Последний богатырь: Посланник Тьмы

Артист также заставил улыбнуться зрителей, когда появился в образе Жар-птицы в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (2021 год).

© Disney
3 из 4
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанк

В прошлом году Киркоров признался, что хотел бы играть в театре, и мечтает попробовать себя в роли короля Лира.

Съемка новогоднего телевизионного мюзикла Красная Шапочка

В прошлом году Киркоров признался, что хотел бы играть в театре, и мечтает попробовать себя в роли короля Лира.

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
4 из 4

Филипп Киркоров реализовал себя не только талантливым музыкальным исполнителем, но и отличным актером.

В разные годы зрители видели его то в роли Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", то в образе графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" и даже пуделем Артемоном "Золотом ключике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 4

Певца также знают по роли святого Валентина в серии комедийных фильмов "Любовь в большом городе", который учил трех непутевых друзей из Нью-Йорка ценить и беречь любовь.

© Кадр предоставлен компанией "Леополис"
2 из 4

Артист также заставил улыбнуться зрителей, когда появился в образе Жар-птицы в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (2021 год).

© Disney
3 из 4

В прошлом году Киркоров признался, что хотел бы играть в театре, и мечтает попробовать себя в роли короля Лира.

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
4 из 4

Из певца в продюсеры: Евровидение и мюзиклы в жизни Киркорова

© Фото : Stage Entertainment

В 2002 году продюсерская компания артиста приобрела права на постановку своей версии бродвейского мюзикла "Чикаго".

Музыкант тогда выступил генеральным продюсером проекта, а также исполнил в постановке главную роль —обаятельного адвоката Билли Флинна.

Группа мюзикла CHICAGO

В 2002 году продюсерская компания артиста приобрела права на постановку своей версии бродвейского мюзикла "Чикаго".

Музыкант тогда выступил генеральным продюсером проекта, а также исполнил в постановке главную роль —обаятельного адвоката Билли Флинна.

© Фото : Stage Entertainment
1 из 4
© РИА Новости / Алексей Ладыгин | Перейти в медиабанк

Спустя несколько лет певец погрузился в международный конкурс Евровидение — тоже как продюсер.

Например, он подготовил Анжелику Агурбаш к Евровидению-2005. Артистка тогда представляла Белоруссию с песней Love Me Tonight. Однако в финал в итоге не вышла.

В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic выпускника "Фабрики звезд – 6" Дмитрия Колдуна и стал продюсером молодого артиста. Спустя год он помог в продвижении украинской исполнительницы Ани Лорак.

Съемки новогодней передачи Голубой огонек

Спустя несколько лет певец погрузился в международный конкурс Евровидение — тоже как продюсер.

Например, он подготовил Анжелику Агурбаш к Евровидению-2005. Артистка тогда представляла Белоруссию с песней Love Me Tonight. Однако в финал в итоге не вышла.

В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic выпускника "Фабрики звезд – 6" Дмитрия Колдуна и стал продюсером молодого артиста. Спустя год он помог в продвижении украинской исполнительницы Ани Лорак.

© РИА Новости / Алексей Ладыгин
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic, с которой певец и выпускник "Фабрики звезд – 6" Дмитрий Колдун представил Белоруссию.

И, надо сказать, успешно. Исполнитель занял шестое место.

Концерт на Красной площади в День России

В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic, с которой певец и выпускник "Фабрики звезд – 6" Дмитрий Колдун представил Белоруссию.

И, надо сказать, успешно. Исполнитель занял шестое место.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

В 2016 и 2019 годах Филипп Киркоров был продюсером Сергея Лазарева, и был близок к заветной победе.

Однако оба раза Лазарев занял третье место, несмотря на то, что был фаворитом конкурса.

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев на пресс-конференции, посвященной Евровидению - 2019

В 2016 и 2019 годах Филипп Киркоров был продюсером Сергея Лазарева, и был близок к заветной победе.

Однако оба раза Лазарев занял третье место, несмотря на то, что был фаворитом конкурса.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
4 из 4

В 2002 году продюсерская компания артиста приобрела права на постановку своей версии бродвейского мюзикла "Чикаго".

Музыкант тогда выступил генеральным продюсером проекта, а также исполнил в постановке главную роль —обаятельного адвоката Билли Флинна.

© Фото : Stage Entertainment
1 из 4

Спустя несколько лет певец погрузился в международный конкурс Евровидение — тоже как продюсер.

Например, он подготовил Анжелику Агурбаш к Евровидению-2005. Артистка тогда представляла Белоруссию с песней Love Me Tonight. Однако в финал в итоге не вышла.

В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic выпускника "Фабрики звезд – 6" Дмитрия Колдуна и стал продюсером молодого артиста. Спустя год он помог в продвижении украинской исполнительницы Ани Лорак.

© РИА Новости / Алексей Ладыгин
Перейти в медиабанк
2 из 4

В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic, с которой певец и выпускник "Фабрики звезд – 6" Дмитрий Колдун представил Белоруссию.

И, надо сказать, успешно. Исполнитель занял шестое место.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
3 из 4

В 2016 и 2019 годах Филипп Киркоров был продюсером Сергея Лазарева, и был близок к заветной победе.

Однако оба раза Лазарев занял третье место, несмотря на то, что был фаворитом конкурса.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
4 из 4

От бизнесмена до ведущего: чем еще занят Филипп Киркоров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

За всю карьеру Филиппа Киркорова в СМИ неоднократно появлялась информация о его бизнесе: караоке-баре, кондитерской фабрике, агентству по организации мероприятий для детей . Он также владеет бутиком одежды в одном из московских ТРЦ.

Однако эту грань своей жизни артист старается не афишировать.

Певец Филипп Киркоров на съемке новогодней программы на телеканале Россия 1

За всю карьеру Филиппа Киркорова в СМИ неоднократно появлялась информация о его бизнесе: караоке-баре, кондитерской фабрике, агентству по организации мероприятий для детей . Он также владеет бутиком одежды в одном из московских ТРЦ.

Однако эту грань своей жизни артист старается не афишировать.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 3
© СТС

Вместо этого, певец активно выступает ведущим или входит в состав членов жюри на разных телешоу.

Так, в начале 2000-х он вел музыкальную передачу "Утро с Киркоровым" на канале СТС, а в 2009-м Евровидение в Москве.

Кадр из шоу Успех телеканала СТС

Вместо этого, певец активно выступает ведущим или входит в состав членов жюри на разных телешоу.

Так, в начале 2000-х он вел музыкальную передачу "Утро с Киркоровым" на канале СТС, а в 2009-м Евровидение в Москве.

© СТС
2 из 3
© РИА Новости / Пресс-служба телеканала НТВ | Перейти в медиабанк

Помимо этого, исполнитель входил в состав жюри телепроектов КВН, "Танцы со звездами", "Успех" и "Точь-в-точь".

Сейчас он занимает кресло судьи на шоу "Маска" на НТВ.

Певец Филипп Киркоров

Помимо этого, исполнитель входил в состав жюри телепроектов КВН, "Танцы со звездами", "Успех" и "Точь-в-точь".

Сейчас он занимает кресло судьи на шоу "Маска" на НТВ.

© РИА Новости / Пресс-служба телеканала НТВ
Перейти в медиабанк
3 из 3

За всю карьеру Филиппа Киркорова в СМИ неоднократно появлялась информация о его бизнесе: караоке-баре, кондитерской фабрике, агентству по организации мероприятий для детей . Он также владеет бутиком одежды в одном из московских ТРЦ.

Однако эту грань своей жизни артист старается не афишировать.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 3

Вместо этого, певец активно выступает ведущим или входит в состав членов жюри на разных телешоу.

Так, в начале 2000-х он вел музыкальную передачу "Утро с Киркоровым" на канале СТС, а в 2009-м Евровидение в Москве.

© СТС
2 из 3

Помимо этого, исполнитель входил в состав жюри телепроектов КВН, "Танцы со звездами", "Успех" и "Точь-в-точь".

Сейчас он занимает кресло судьи на шоу "Маска" на НТВ.

© РИА Новости / Пресс-служба телеканала НТВ
Перейти в медиабанк
3 из 3

Незабываемые образы: Филипп Киркоров – икона стиля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Филипп Киркоров удивлял своих поклонников не только песнями, но и яркими образами. Он всегда выбирал необычные запоминающиеся наряды как для концертов, так и для выходов в свет.

Певец Филипп Киркоров выступает на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве

Филипп Киркоров удивлял своих поклонников не только песнями, но и яркими образами. Он всегда выбирал необычные запоминающиеся наряды как для концертов, так и для выходов в свет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
© Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Образы Киркорова часто вызывают бурную реакцию среди поклонников, ведь за скоростью смены стиля артиста, порой, бывает трудно уследить.

То он брюнет, то блондин, то с карими глазами, то с голубыми — певец всегда открыт к экспериментам. Зрители его видели даже с дредами.

Певец Филипп Киркоров с детьми на церемонии вручения online-премии Жара Music Awards

Образы Киркорова часто вызывают бурную реакцию среди поклонников, ведь за скоростью смены стиля артиста, порой, бывает трудно уследить.

То он брюнет, то блондин, то с карими глазами, то с голубыми — певец всегда открыт к экспериментам. Зрители его видели даже с дредами.

© Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

О гардеробной артиста тоже ходят легенды, многие из которых оказываются правдой: капсульные коллекции от мировых дизайнеров, люксовая одежда, обувь и аксессуары.

Моднику Киркорову, порой, завидуют даже коллеги противоположного пола.

Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2022

О гардеробной артиста тоже ходят легенды, многие из которых оказываются правдой: капсульные коллекции от мировых дизайнеров, люксовая одежда, обувь и аксессуары.

Моднику Киркорову, порой, завидуют даже коллеги противоположного пола.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сам исполнитель признавался в беседе с журналистами, что вне сцены и светской жизни предпочитает минимализм и комфорт.

VI церемония награждения музыкальной премии Жара Music Awards

Сам исполнитель признавался в беседе с журналистами, что вне сцены и светской жизни предпочитает минимализм и комфорт.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4

Филипп Киркоров удивлял своих поклонников не только песнями, но и яркими образами. Он всегда выбирал необычные запоминающиеся наряды как для концертов, так и для выходов в свет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4

Образы Киркорова часто вызывают бурную реакцию среди поклонников, ведь за скоростью смены стиля артиста, порой, бывает трудно уследить.

То он брюнет, то блондин, то с карими глазами, то с голубыми — певец всегда открыт к экспериментам. Зрители его видели даже с дредами.

© Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4

О гардеробной артиста тоже ходят легенды, многие из которых оказываются правдой: капсульные коллекции от мировых дизайнеров, люксовая одежда, обувь и аксессуары.

Моднику Киркорову, порой, завидуют даже коллеги противоположного пола.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4

Сам исполнитель признавался в беседе с журналистами, что вне сцены и светской жизни предпочитает минимализм и комфорт.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
 
ШоубизФилипп КиркоровЗнаменитостиАлла ПугачеваМайкл ДжексонЛас-ВегасРоссия
 
 
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