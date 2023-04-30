Не только стразы и перья: все грани творчества Филиппа Киркорова

Киркоров громко заявил о себе в середине 1980-х годов, когда дебютировал на телевидении в программе "Шире круг".

Начинающий артист тогда выступил с песней "Алеша", которую исполнил на болгарском языке.

Публика сразу разглядела талант в 18-летнем юноше. Вскоре он попал в "Театр песни" Аллы Пугачевой, а в 1990-м начал активно развивать сольную карьеру.