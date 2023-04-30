Не только стразы и перья: все грани творчества Филиппа Киркорова

Певцу Филиппу Киркорову исполнилось 56 лет
Филипп Киркоров и его грандиозные шоу
Киркоров громко заявил о себе в середине 1980-х годов, когда дебютировал на телевидении в программе "Шире круг".
Начинающий артист тогда выступил с песней "Алеша", которую исполнил на болгарском языке.
Публика сразу разглядела талант в 18-летнем юноше. Вскоре он попал в "Театр песни" Аллы Пугачевой, а в 1990-м начал активно развивать сольную карьеру.
Киркоров громко заявил о себе в середине 1980-х годов, когда дебютировал на телевидении в программе "Шире круг".
Начинающий артист тогда выступил с песней "Алеша", которую исполнил на болгарском языке.
Публика сразу разглядела талант в 18-летнем юноше. Вскоре он попал в "Театр песни" Аллы Пугачевой, а в 1990-м начал активно развивать сольную карьеру.
В 1997-м певец показал грандиозное шоу "Лучшее, любимое и только для вас". Тур прошел в России, СНГ и дальнем зарубежье.
Исполнитель стал первым русским артистом, который выступил со своим шоу в Лас-Вегасе. Тогда же он представил Россию в благотворительной программе Майкла Джексона.
В 1997-м певец показал грандиозное шоу "Лучшее, любимое и только для вас". Тур прошел в России, СНГ и дальнем зарубежье.
Исполнитель стал первым русским артистом, который выступил со своим шоу в Лас-Вегасе. Тогда же он представил Россию в благотворительной программе Майкла Джексона.
В последующие годы масштабы концертов Киркорова только поражали: сложные костюмы, усыпанные стразами и перьями, спецэффекты и десятки человек в команде.
Певец быстро получил негласного звание "короля отечественной поп-эстрады" и удерживает его до сих пор. Филипп Киркоров — один из немногих российских исполнителей, кто регулярно собирает полные залы в Государственном Кремлевском дворце.
В последующие годы масштабы концертов Киркорова только поражали: сложные костюмы, усыпанные стразами и перьями, спецэффекты и десятки человек в команде.
Певец быстро получил негласного звание "короля отечественной поп-эстрады" и удерживает его до сих пор. Филипп Киркоров — один из немногих российских исполнителей, кто регулярно собирает полные залы в Государственном Кремлевском дворце.
Киркоров громко заявил о себе в середине 1980-х годов, когда дебютировал на телевидении в программе "Шире круг".
Начинающий артист тогда выступил с песней "Алеша", которую исполнил на болгарском языке.
Публика сразу разглядела талант в 18-летнем юноше. Вскоре он попал в "Театр песни" Аллы Пугачевой, а в 1990-м начал активно развивать сольную карьеру.
В 1997-м певец показал грандиозное шоу "Лучшее, любимое и только для вас". Тур прошел в России, СНГ и дальнем зарубежье.
Исполнитель стал первым русским артистом, который выступил со своим шоу в Лас-Вегасе. Тогда же он представил Россию в благотворительной программе Майкла Джексона.
В последующие годы масштабы концертов Киркорова только поражали: сложные костюмы, усыпанные стразами и перьями, спецэффекты и десятки человек в команде.
Певец быстро получил негласного звание "короля отечественной поп-эстрады" и удерживает его до сих пор. Филипп Киркоров — один из немногих российских исполнителей, кто регулярно собирает полные залы в Государственном Кремлевском дворце.
От "Вечеров на хуторе близ Диканьки" до "Женитьбы Фигаро": яркие роли Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров реализовал себя не только талантливым музыкальным исполнителем, но и отличным актером.
В разные годы зрители видели его то в роли Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", то в образе графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" и даже пуделем Артемоном "Золотом ключике".
Филипп Киркоров реализовал себя не только талантливым музыкальным исполнителем, но и отличным актером.
В разные годы зрители видели его то в роли Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", то в образе графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" и даже пуделем Артемоном "Золотом ключике".
Певца также знают по роли святого Валентина в серии комедийных фильмов "Любовь в большом городе", который учил трех непутевых друзей из Нью-Йорка ценить и беречь любовь.
Певца также знают по роли святого Валентина в серии комедийных фильмов "Любовь в большом городе", который учил трех непутевых друзей из Нью-Йорка ценить и беречь любовь.
Артист также заставил улыбнуться зрителей, когда появился в образе Жар-птицы в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (2021 год).
Артист также заставил улыбнуться зрителей, когда появился в образе Жар-птицы в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (2021 год).
В прошлом году Киркоров признался, что хотел бы играть в театре, и мечтает попробовать себя в роли короля Лира.
В прошлом году Киркоров признался, что хотел бы играть в театре, и мечтает попробовать себя в роли короля Лира.
Филипп Киркоров реализовал себя не только талантливым музыкальным исполнителем, но и отличным актером.
В разные годы зрители видели его то в роли Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", то в образе графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" и даже пуделем Артемоном "Золотом ключике".
Певца также знают по роли святого Валентина в серии комедийных фильмов "Любовь в большом городе", который учил трех непутевых друзей из Нью-Йорка ценить и беречь любовь.
Артист также заставил улыбнуться зрителей, когда появился в образе Жар-птицы в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (2021 год).
В прошлом году Киркоров признался, что хотел бы играть в театре, и мечтает попробовать себя в роли короля Лира.
Из певца в продюсеры: Евровидение и мюзиклы в жизни Киркорова
В 2002 году продюсерская компания артиста приобрела права на постановку своей версии бродвейского мюзикла "Чикаго".
Музыкант тогда выступил генеральным продюсером проекта, а также исполнил в постановке главную роль —обаятельного адвоката Билли Флинна.
В 2002 году продюсерская компания артиста приобрела права на постановку своей версии бродвейского мюзикла "Чикаго".
Музыкант тогда выступил генеральным продюсером проекта, а также исполнил в постановке главную роль —обаятельного адвоката Билли Флинна.
Спустя несколько лет певец погрузился в международный конкурс Евровидение — тоже как продюсер.
Например, он подготовил Анжелику Агурбаш к Евровидению-2005. Артистка тогда представляла Белоруссию с песней Love Me Tonight. Однако в финал в итоге не вышла.
В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic выпускника "Фабрики звезд – 6" Дмитрия Колдуна и стал продюсером молодого артиста. Спустя год он помог в продвижении украинской исполнительницы Ани Лорак.
Спустя несколько лет певец погрузился в международный конкурс Евровидение — тоже как продюсер.
Например, он подготовил Анжелику Агурбаш к Евровидению-2005. Артистка тогда представляла Белоруссию с песней Love Me Tonight. Однако в финал в итоге не вышла.
В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic выпускника "Фабрики звезд – 6" Дмитрия Колдуна и стал продюсером молодого артиста. Спустя год он помог в продвижении украинской исполнительницы Ани Лорак.
В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic, с которой певец и выпускник "Фабрики звезд – 6" Дмитрий Колдун представил Белоруссию.
И, надо сказать, успешно. Исполнитель занял шестое место.
В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic, с которой певец и выпускник "Фабрики звезд – 6" Дмитрий Колдун представил Белоруссию.
И, надо сказать, успешно. Исполнитель занял шестое место.
В 2016 и 2019 годах Филипп Киркоров был продюсером Сергея Лазарева, и был близок к заветной победе.
Однако оба раза Лазарев занял третье место, несмотря на то, что был фаворитом конкурса.
В 2016 и 2019 годах Филипп Киркоров был продюсером Сергея Лазарева, и был близок к заветной победе.
Однако оба раза Лазарев занял третье место, несмотря на то, что был фаворитом конкурса.
В 2002 году продюсерская компания артиста приобрела права на постановку своей версии бродвейского мюзикла "Чикаго".
Музыкант тогда выступил генеральным продюсером проекта, а также исполнил в постановке главную роль —обаятельного адвоката Билли Флинна.
Спустя несколько лет певец погрузился в международный конкурс Евровидение — тоже как продюсер.
Например, он подготовил Анжелику Агурбаш к Евровидению-2005. Артистка тогда представляла Белоруссию с песней Love Me Tonight. Однако в финал в итоге не вышла.
В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic выпускника "Фабрики звезд – 6" Дмитрия Колдуна и стал продюсером молодого артиста. Спустя год он помог в продвижении украинской исполнительницы Ани Лорак.
В 2007-м Киркоров написал музыку для песни Work your magic, с которой певец и выпускник "Фабрики звезд – 6" Дмитрий Колдун представил Белоруссию.
И, надо сказать, успешно. Исполнитель занял шестое место.
В 2016 и 2019 годах Филипп Киркоров был продюсером Сергея Лазарева, и был близок к заветной победе.
Однако оба раза Лазарев занял третье место, несмотря на то, что был фаворитом конкурса.
От бизнесмена до ведущего: чем еще занят Филипп Киркоров
За всю карьеру Филиппа Киркорова в СМИ неоднократно появлялась информация о его бизнесе: караоке-баре, кондитерской фабрике, агентству по организации мероприятий для детей . Он также владеет бутиком одежды в одном из московских ТРЦ.
Однако эту грань своей жизни артист старается не афишировать.
За всю карьеру Филиппа Киркорова в СМИ неоднократно появлялась информация о его бизнесе: караоке-баре, кондитерской фабрике, агентству по организации мероприятий для детей . Он также владеет бутиком одежды в одном из московских ТРЦ.
Однако эту грань своей жизни артист старается не афишировать.
Вместо этого, певец активно выступает ведущим или входит в состав членов жюри на разных телешоу.
Так, в начале 2000-х он вел музыкальную передачу "Утро с Киркоровым" на канале СТС, а в 2009-м Евровидение в Москве.
Вместо этого, певец активно выступает ведущим или входит в состав членов жюри на разных телешоу.
Так, в начале 2000-х он вел музыкальную передачу "Утро с Киркоровым" на канале СТС, а в 2009-м Евровидение в Москве.
Помимо этого, исполнитель входил в состав жюри телепроектов КВН, "Танцы со звездами", "Успех" и "Точь-в-точь".
Сейчас он занимает кресло судьи на шоу "Маска" на НТВ.
Помимо этого, исполнитель входил в состав жюри телепроектов КВН, "Танцы со звездами", "Успех" и "Точь-в-точь".
Сейчас он занимает кресло судьи на шоу "Маска" на НТВ.
За всю карьеру Филиппа Киркорова в СМИ неоднократно появлялась информация о его бизнесе: караоке-баре, кондитерской фабрике, агентству по организации мероприятий для детей . Он также владеет бутиком одежды в одном из московских ТРЦ.
Однако эту грань своей жизни артист старается не афишировать.
Вместо этого, певец активно выступает ведущим или входит в состав членов жюри на разных телешоу.
Так, в начале 2000-х он вел музыкальную передачу "Утро с Киркоровым" на канале СТС, а в 2009-м Евровидение в Москве.
Помимо этого, исполнитель входил в состав жюри телепроектов КВН, "Танцы со звездами", "Успех" и "Точь-в-точь".
Сейчас он занимает кресло судьи на шоу "Маска" на НТВ.
Незабываемые образы: Филипп Киркоров – икона стиля
Филипп Киркоров удивлял своих поклонников не только песнями, но и яркими образами. Он всегда выбирал необычные запоминающиеся наряды как для концертов, так и для выходов в свет.
Филипп Киркоров удивлял своих поклонников не только песнями, но и яркими образами. Он всегда выбирал необычные запоминающиеся наряды как для концертов, так и для выходов в свет.
Образы Киркорова часто вызывают бурную реакцию среди поклонников, ведь за скоростью смены стиля артиста, порой, бывает трудно уследить.
То он брюнет, то блондин, то с карими глазами, то с голубыми — певец всегда открыт к экспериментам. Зрители его видели даже с дредами.
Образы Киркорова часто вызывают бурную реакцию среди поклонников, ведь за скоростью смены стиля артиста, порой, бывает трудно уследить.
То он брюнет, то блондин, то с карими глазами, то с голубыми — певец всегда открыт к экспериментам. Зрители его видели даже с дредами.
О гардеробной артиста тоже ходят легенды, многие из которых оказываются правдой: капсульные коллекции от мировых дизайнеров, люксовая одежда, обувь и аксессуары.
Моднику Киркорову, порой, завидуют даже коллеги противоположного пола.
О гардеробной артиста тоже ходят легенды, многие из которых оказываются правдой: капсульные коллекции от мировых дизайнеров, люксовая одежда, обувь и аксессуары.
Моднику Киркорову, порой, завидуют даже коллеги противоположного пола.
Сам исполнитель признавался в беседе с журналистами, что вне сцены и светской жизни предпочитает минимализм и комфорт.
Сам исполнитель признавался в беседе с журналистами, что вне сцены и светской жизни предпочитает минимализм и комфорт.
Филипп Киркоров удивлял своих поклонников не только песнями, но и яркими образами. Он всегда выбирал необычные запоминающиеся наряды как для концертов, так и для выходов в свет.
Образы Киркорова часто вызывают бурную реакцию среди поклонников, ведь за скоростью смены стиля артиста, порой, бывает трудно уследить.
То он брюнет, то блондин, то с карими глазами, то с голубыми — певец всегда открыт к экспериментам. Зрители его видели даже с дредами.
О гардеробной артиста тоже ходят легенды, многие из которых оказываются правдой: капсульные коллекции от мировых дизайнеров, люксовая одежда, обувь и аксессуары.
Моднику Киркорову, порой, завидуют даже коллеги противоположного пола.
Сам исполнитель признавался в беседе с журналистами, что вне сцены и светской жизни предпочитает минимализм и комфорт.