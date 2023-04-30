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Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/kherson-1868831184.html
Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 30.04.2023
Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:52
2023-04-30T12:52
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
новая каховка
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские войска обстреливали города на противоположном - левом - берегу Днепра, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией. По его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 "Акация" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным сёлам были выпущены более 30 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
https://ria.ru/20230430/minomety-1868796393.html
херсон
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херсон, вооруженные силы украины, новая каховка, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицы "Гвоздика" и "Акация" под Херсоном

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские войска обстреливали города на противоположном - левом - берегу Днепра, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Гончарное была уничтожена 122-миллиметровая САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства.
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Российские войска уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области
Вчера, 05:10
По его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 "Акация" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным сёлам были выпущены более 30 снарядов.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 апреля, 17:08
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныНовая КаховкаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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