https://ria.ru/20230430/kherson-1868831184.html

Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 30.04.2023

Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T12:52

2023-04-30T12:52

2023-04-30T12:52

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

новая каховка

вооруженные силы рф

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские войска обстреливали города на противоположном - левом - берегу Днепра, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией. По его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 "Акация" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным сёлам были выпущены более 30 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.

https://ria.ru/20230430/minomety-1868796393.html

херсон

новая каховка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсон, вооруженные силы украины, новая каховка, вооруженные силы рф, безопасность