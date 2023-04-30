https://ria.ru/20230430/izdevatelstva-1868880234.html

Власти рассказали о состоянии девочки, над которой издевались в Ингушетии

Власти рассказали о состоянии девочки, над которой издевались в Ингушетии - РИА Новости, 30.04.2023

Власти рассказали о состоянии девочки, над которой издевались в Ингушетии

Состояние четырехлетней девочки, которая попала в больницу в Ингушетии после издевательств со стороны родных, тяжелое, врачи борются за ее жизнь, сообщило... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T19:22

2023-04-30T19:22

2023-04-30T20:17

происшествия

здоровье - общество

махмуд-али калиматов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Состояние четырехлетней девочки, которая попала в больницу в Ингушетии после издевательств со стороны родных, тяжелое, врачи борются за ее жизнь, сообщило правительство региона. Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал провести тщательное расследование по фактам издевательств над четырехлетней девочкой, которая попала в больницу, а также выявить и наказать всех виновных. По его словам, после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних. Региональное МВД сообщило, что травмы ребенку, предположительно, причинили ее мать и бабушка. Собранные сотрудниками полиции в ходе проверки материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения. "Врачи Детской республиканской клинической больницы борются за жизнь девочки, поступившей в медучреждение накануне. Состояние расценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. Отмечается, что вопросы лечения ребенка находятся на личном контроле главы региона, в больнице имеется все необходимое для оказания специализированной медицинской помощи. "Сейчас главная задача - стабилизировать состояние девочки для дальнейшей транспортировки в ведущие клиники страны", - добавили в правительстве.Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку в связи с доставлением больницу ребенка с различными травмами. "В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей", - сообщается в релизе.

https://ria.ru/20230406/proverka-1863474502.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, махмуд-али калиматов