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Власти рассказали о состоянии девочки, над которой издевались в Ингушетии
Власти рассказали о состоянии девочки, над которой издевались в Ингушетии - РИА Новости, 30.04.2023
Власти рассказали о состоянии девочки, над которой издевались в Ингушетии
Состояние четырехлетней девочки, которая попала в больницу в Ингушетии после издевательств со стороны родных, тяжелое, врачи борются за ее жизнь, сообщило... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T19:22
2023-04-30T19:22
2023-04-30T20:17
происшествия
здоровье - общество
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Состояние четырехлетней девочки, которая попала в больницу в Ингушетии после издевательств со стороны родных, тяжелое, врачи борются за ее жизнь, сообщило правительство региона. Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал провести тщательное расследование по фактам издевательств над четырехлетней девочкой, которая попала в больницу, а также выявить и наказать всех виновных. По его словам, после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних. Региональное МВД сообщило, что травмы ребенку, предположительно, причинили ее мать и бабушка. Собранные сотрудниками полиции в ходе проверки материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения. "Врачи Детской республиканской клинической больницы борются за жизнь девочки, поступившей в медучреждение накануне. Состояние расценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. Отмечается, что вопросы лечения ребенка находятся на личном контроле главы региона, в больнице имеется все необходимое для оказания специализированной медицинской помощи. "Сейчас главная задача - стабилизировать состояние девочки для дальнейшей транспортировки в ведущие клиники страны", - добавили в правительстве.Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку в связи с доставлением больницу ребенка с различными травмами. "В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей", - сообщается в релизе.
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происшествия, здоровье - общество, махмуд-али калиматов
Происшествия, Здоровье - Общество, Махмуд-Али Калиматов
Власти рассказали о состоянии девочки, над которой издевались в Ингушетии
Четырехлетняя девочка, над которой издевались в Ингушетии, находится в тяжелом состоянии
НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Состояние четырехлетней девочки, которая попала в больницу в Ингушетии после издевательств со стороны родных, тяжелое, врачи борются за ее жизнь, сообщило правительство региона.
Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
призвал провести тщательное расследование по фактам издевательств над четырехлетней девочкой, которая попала в больницу, а также выявить и наказать всех виновных. По его словам, после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних. Региональное МВД сообщило, что травмы ребенку, предположительно, причинили ее мать и бабушка. Собранные сотрудниками полиции в ходе проверки материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.
"Врачи Детской республиканской клинической больницы борются за жизнь девочки, поступившей в медучреждение накануне. Состояние расценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопросы лечения ребенка находятся на личном контроле главы региона, в больнице имеется все необходимое для оказания специализированной медицинской помощи.
"Сейчас главная задача - стабилизировать состояние девочки для дальнейшей транспортировки в ведущие клиники страны", - добавили в правительстве.
Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку в связи с доставлением больницу ребенка с различными травмами. "В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей", - сообщается в релизе.
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