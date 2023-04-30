https://ria.ru/20230430/ipoteka-1868636894.html

В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки

В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки - РИА Новости, 30.04.2023

В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки

С 1 мая ипотеки по минимальным ставкам больше не будет: Центробанк ужесточает правила, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит"... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T01:15

2023-04-30T01:15

2023-04-30T08:30

общество

россия

николай кузнецов

государственный университет управления

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. С 1 мая ипотеки по минимальным ставкам больше не будет: Центробанк ужесточает правила, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.По его словам, регулятор увеличивает надбавки к коэффициентам риска по займам долевого участия на покупку жилья в новостройках.Сейчас порог входа в ипотеку на новостройки достаточно низкий, а кредитная нагрузка на население растет. Таким образом, доля высокорисковой ипотеки увеличивается, а это может негативно отразиться на экономике. Падение спроса прервет рост цен на первичном рынке жилья и увеличит конкуренцию, заключил экономист.

https://realty.ria.ru/20230130/ipoteka-1848509632.html

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общество, россия, николай кузнецов, государственный университет управления, ипотека, центральный банк рф (цб рф)