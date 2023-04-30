https://ria.ru/20230430/ipoteka-1868636894.html
В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки
В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки - РИА Новости, 30.04.2023
В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки
С 1 мая ипотеки по минимальным ставкам больше не будет: Центробанк ужесточает правила, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит"... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T01:15
2023-04-30T01:15
2023-04-30T08:30
общество
россия
николай кузнецов
государственный университет управления
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. С 1 мая ипотеки по минимальным ставкам больше не будет: Центробанк ужесточает правила, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.По его словам, регулятор увеличивает надбавки к коэффициентам риска по займам долевого участия на покупку жилья в новостройках.Сейчас порог входа в ипотеку на новостройки достаточно низкий, а кредитная нагрузка на население растет. Таким образом, доля высокорисковой ипотеки увеличивается, а это может негативно отразиться на экономике. Падение спроса прервет рост цен на первичном рынке жилья и увеличит конкуренцию, заключил экономист.
https://realty.ria.ru/20230130/ipoteka-1848509632.html
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общество, россия, николай кузнецов, государственный университет управления, ипотека, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Россия, Николай Кузнецов, Государственный университет управления, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки
Экономист Николай Кузнецов заявил об отмене ипотеки по минимальной ставке в России с 1 мая