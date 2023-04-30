https://ria.ru/20230430/interes-1868790789.html

"Зеленский — все". В США заявили о потере интереса к Украине

"Зеленский — все". В США заявили о потере интереса к Украине - РИА Новости, 30.04.2023

"Зеленский — все". В США заявили о потере интереса к Украине

Администрация президента США Джо Байдена обращает все больше внимания на потенциальный конфликт с Китаем, забывая об Украине, заявил американский журналист,... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T01:40

2023-04-30T01:40

2023-04-30T02:20

в мире

сша

украина

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

джо байден

китай

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обращает все больше внимания на потенциальный конфликт с Китаем, забывая об Украине, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.Так он прокомментировал статью в издании Politico, согласно которой Белый дом опасается последствий провала весеннего контрнаступления ВСУ, так как из-за него может "не оправдать ожиданий" своих союзников.Моррис выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск — самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином.Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Позже он говорил, что оно состоится "в ближайшее время". Американские СМИ, в свою очередь, писали, что украинское наступление якобы назначено на 30 апреля. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя, поскольку речь может идти о дезинформации.

https://ria.ru/20230426/kitay-1867848109.html

https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868783491.html

сша

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китай

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в мире, сша, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, джо байден, китай