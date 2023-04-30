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"Зеленский — все". В США заявили о потере интереса к Украине - РИА Новости, 30.04.2023
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01:40 30.04.2023 (обновлено: 02:20 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/interes-1868790789.html
"Зеленский — все". В США заявили о потере интереса к Украине
"Зеленский — все". В США заявили о потере интереса к Украине - РИА Новости, 30.04.2023
"Зеленский — все". В США заявили о потере интереса к Украине
Администрация президента США Джо Байдена обращает все больше внимания на потенциальный конфликт с Китаем, забывая об Украине, заявил американский журналист,... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T01:40
2023-04-30T02:20
в мире
сша
украина
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
джо байден
китай
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обращает все больше внимания на потенциальный конфликт с Китаем, забывая об Украине, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.Так он прокомментировал статью в издании Politico, согласно которой Белый дом опасается последствий провала весеннего контрнаступления ВСУ, так как из-за него может "не оправдать ожиданий" своих союзников.Моррис выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск — самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином.Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Позже он говорил, что оно состоится "в ближайшее время". Американские СМИ, в свою очередь, писали, что украинское наступление якобы назначено на 30 апреля. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя, поскольку речь может идти о дезинформации.
https://ria.ru/20230426/kitay-1867848109.html
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868783491.html
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в мире, сша, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, джо байден, китай
В мире, США, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, Китай
"Зеленский — все". В США заявили о потере интереса к Украине

Американский ведущий Моррис: Байден потерял интерес к Зеленскому из-за конфликта с Китаем

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обращает все больше внимания на потенциальный конфликт с Китаем, забывая об Украине, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Так он прокомментировал статью в издании Politico, согласно которой Белый дом опасается последствий провала весеннего контрнаступления ВСУ, так как из-за него может "не оправдать ожиданий" своих союзников.
«

"Мы (американцы. — Прим.ред.) здесь закончили. Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание", — заявил Моррис.

Моррис выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск — самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином.
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Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Позже он говорил, что оно состоится "в ближайшее время". Американские СМИ, в свою очередь, писали, что украинское наступление якобы назначено на 30 апреля. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя, поскольку речь может идти о дезинформации.
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