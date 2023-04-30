Рейтинг@Mail.ru
Завод IKEA в Великом Новгороде получил новое название - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/ikea-1868897638.html
Завод IKEA в Великом Новгороде получил новое название
Завод IKEA в Великом Новгороде получил новое название - РИА Новости, 30.04.2023
Завод IKEA в Великом Новгороде получил новое название
Новые владельцы бывшего завода IKEA в Великом Новгороде с 28 апреля переименовали предприятие - с ООО "Икеа Индастри Новгород" на ООО "Экстраверт", следует из... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:58
2023-04-30T21:58
экономика
великий новгород
ikea international group
россия
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795534363_0:54:3077:1785_1920x0_80_0_0_a97f1dab3975b72d3a7784c9b866ba7b.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 апр – РИА Новости. Новые владельцы бывшего завода IKEA в Великом Новгороде с 28 апреля переименовали предприятие - с ООО "Икеа Индастри Новгород" на ООО "Экстраверт", следует из выписки из ЕГРЮЛ. Сообщается также, что компания подала заявку на регистрацию товарного знака LLC Extravert. Компания "Инвест Плюс", связанная с петербургским производителем кухонных столешниц и фасадов "Слотекс", в марте приобрела самую крупную российскую производственную площадку IKEA - ООО "Икеа Индастри Новгород". Актив состоит из завода по производству ламинированных древесно-стружечных плит и фабрики корпусной мебели. Как ранее сообщалось, предприятие в Великом Новгороде будет выпускать продукцию под собственным брендом и планирует развивать производство комплектующих для мебели бизнес-класс. Новый владелец намерен вложить в развитие производства до 3 миллиардов рублей в ближайшее два-три года. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Предприятие IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрел изготовитель пиломатериалов из Коми "Лузалес", в Великом Новгороде - SPV-компания "Слотекса" "Инвест Плюс".
https://ria.ru/20230415/magazin-1865544965.html
https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html
великий новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795534363_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_79ba394de37e0bf62ce45eea6eaae0f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, великий новгород, ikea international group, россия, коммерческая недвижимость
Экономика, Великий Новгород, IKEA International Group, Россия, Коммерческая недвижимость
Завод IKEA в Великом Новгороде получил новое название

Новые владельцы завод IKEA в Великом Новгороде переименовали предприятие в "Экстраверт"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМагазин "Икеа" в Москве
Магазин Икеа в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Магазин "Икеа" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 апр – РИА Новости. Новые владельцы бывшего завода IKEA в Великом Новгороде с 28 апреля переименовали предприятие - с ООО "Икеа Индастри Новгород" на ООО "Экстраверт", следует из выписки из ЕГРЮЛ.
Сообщается также, что компания подала заявку на регистрацию товарного знака LLC Extravert.
Белорусский магазин Swed House - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В Москве открылся магазин Swed House с аналогами товаров IKEA
15 апреля, 15:39
Компания "Инвест Плюс", связанная с петербургским производителем кухонных столешниц и фасадов "Слотекс", в марте приобрела самую крупную российскую производственную площадку IKEA - ООО "Икеа Индастри Новгород". Актив состоит из завода по производству ламинированных древесно-стружечных плит и фабрики корпусной мебели.
Как ранее сообщалось, предприятие в Великом Новгороде будет выпускать продукцию под собственным брендом и планирует развивать производство комплектующих для мебели бизнес-класс. Новый владелец намерен вложить в развитие производства до 3 миллиардов рублей в ближайшее два-три года.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Предприятие IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрел изготовитель пиломатериалов из Коми "Лузалес", в Великом Новгороде - SPV-компания "Слотекса" "Инвест Плюс".
Магазин ИКЕА в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
IKEA возвращается параллельно
14 марта, 08:00
 
ЭкономикаВеликий НовгородIKEA International GroupРоссияКоммерческая недвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала