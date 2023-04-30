https://ria.ru/20230430/ikea-1868897638.html
Завод IKEA в Великом Новгороде получил новое название
Завод IKEA в Великом Новгороде получил новое название - РИА Новости, 30.04.2023
Завод IKEA в Великом Новгороде получил новое название
Новые владельцы бывшего завода IKEA в Великом Новгороде с 28 апреля переименовали предприятие - с ООО "Икеа Индастри Новгород" на ООО "Экстраверт", следует из... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:58
2023-04-30T21:58
2023-04-30T21:58
экономика
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 апр – РИА Новости. Новые владельцы бывшего завода IKEA в Великом Новгороде с 28 апреля переименовали предприятие - с ООО "Икеа Индастри Новгород" на ООО "Экстраверт", следует из выписки из ЕГРЮЛ. Сообщается также, что компания подала заявку на регистрацию товарного знака LLC Extravert. Компания "Инвест Плюс", связанная с петербургским производителем кухонных столешниц и фасадов "Слотекс", в марте приобрела самую крупную российскую производственную площадку IKEA - ООО "Икеа Индастри Новгород". Актив состоит из завода по производству ламинированных древесно-стружечных плит и фабрики корпусной мебели. Как ранее сообщалось, предприятие в Великом Новгороде будет выпускать продукцию под собственным брендом и планирует развивать производство комплектующих для мебели бизнес-класс. Новый владелец намерен вложить в развитие производства до 3 миллиардов рублей в ближайшее два-три года. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Предприятие IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрел изготовитель пиломатериалов из Коми "Лузалес", в Великом Новгороде - SPV-компания "Слотекса" "Инвест Плюс".
https://ria.ru/20230415/magazin-1865544965.html
https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html
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экономика, великий новгород, ikea international group, россия, коммерческая недвижимость
Экономика, Великий Новгород, IKEA International Group, Россия, Коммерческая недвижимость
Завод IKEA в Великом Новгороде получил новое название
Новые владельцы завод IKEA в Великом Новгороде переименовали предприятие в "Экстраверт"