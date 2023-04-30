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Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 30.04.2023 (обновлено: 09:46 07.05.2023)
https://ria.ru/20230430/gruz-1870278903.html
Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 07.05.2023
Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
Жители двух северных районов Дагестана направили в зону специальной военной операции 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе снаряжение для военнослужащих и... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-30T09:10
2023-05-07T09:46
специальная военная операция на украине
тарумовский район
луганская народная республика
общество
надежные люди
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МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Жители двух северных районов Дагестана направили в зону специальной военной операции 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе снаряжение для военнослужащих и продукты питания, сообщили в пресс-службе администрации Тарумовского района. "Очередной груз гуманитарной помощи отправлен защитникам Отечества и жителям зоны СВО из Кизлярского и Тарумовского районов … 20 тонн гуманитарного груза, в который входят снаряжения для солдат и продукты, отправлены в зону СВО, часть из них будет доставлена жителям г. Красный Луч (ЛНР)", – говорится в сообщении. В сборе гуманитарной помощи участвовали местные власти, члены Кизлярского и Тарумовского казачьих обществ, прихожане Кизлярского храма, представители медицинской сферы и молодежной политики, жители районов, а также предприниматели. В частности, руководитель местного мясокомбината Нурудин Омаров передал 700 килограммов мясопродуктов.
https://ria.ru/20230430/pomosch-1870274161.html
тарумовский район
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тарумовский район, луганская народная республика, общество, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Тарумовский район, Луганская Народная Республика, Общество, Надежные люди
Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза

Жители двух районов Дагестана отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБуквы Z на автомобилях участников автопробега
Буквы Z на автомобилях участников автопробега - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Буквы Z на автомобилях участников автопробега. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Жители двух северных районов Дагестана направили в зону специальной военной операции 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе снаряжение для военнослужащих и продукты питания, сообщили в пресс-службе администрации Тарумовского района.
"Очередной груз гуманитарной помощи отправлен защитникам Отечества и жителям зоны СВО из Кизлярского и Тарумовского районов … 20 тонн гуманитарного груза, в который входят снаряжения для солдат и продукты, отправлены в зону СВО, часть из них будет доставлена жителям г. Красный Луч (ЛНР)", – говорится в сообщении.
В сборе гуманитарной помощи участвовали местные власти, члены Кизлярского и Тарумовского казачьих обществ, прихожане Кизлярского храма, представители медицинской сферы и молодежной политики, жители районов, а также предприниматели. В частности, руководитель местного мясокомбината Нурудин Омаров передал 700 килограммов мясопродуктов.
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Амурский женсовет отправил экипировку и продукты военным в зоне СВО
30 апреля, 08:59
 
Специальная военная операция на УкраинеТарумовский районЛуганская Народная РеспубликаОбществоНадежные люди
 
 
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