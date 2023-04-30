https://ria.ru/20230430/gruz-1870278903.html
Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 07.05.2023
Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
Жители двух северных районов Дагестана направили в зону специальной военной операции 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе снаряжение для военнослужащих и... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-30T09:10
2023-04-30T09:10
2023-05-07T09:46
специальная военная операция на украине
тарумовский район
луганская народная республика
общество
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781471537_0:131:3077:1862_1920x0_80_0_0_731edebfe5a51e5f02f4292e92f9c3d4.jpg
МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Жители двух северных районов Дагестана направили в зону специальной военной операции 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе снаряжение для военнослужащих и продукты питания, сообщили в пресс-службе администрации Тарумовского района. "Очередной груз гуманитарной помощи отправлен защитникам Отечества и жителям зоны СВО из Кизлярского и Тарумовского районов … 20 тонн гуманитарного груза, в который входят снаряжения для солдат и продукты, отправлены в зону СВО, часть из них будет доставлена жителям г. Красный Луч (ЛНР)", – говорится в сообщении. В сборе гуманитарной помощи участвовали местные власти, члены Кизлярского и Тарумовского казачьих обществ, прихожане Кизлярского храма, представители медицинской сферы и молодежной политики, жители районов, а также предприниматели. В частности, руководитель местного мясокомбината Нурудин Омаров передал 700 килограммов мясопродуктов.
https://ria.ru/20230430/pomosch-1870274161.html
тарумовский район
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781471537_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b2ca280f6529de5cf30a747039d4ead8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тарумовский район, луганская народная республика, общество, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Тарумовский район, Луганская Народная Республика, Общество, Надежные люди
Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
Жители двух районов Дагестана отправили бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза
МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Жители двух северных районов Дагестана направили в зону специальной военной операции 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе снаряжение для военнослужащих и продукты питания, сообщили в пресс-службе администрации Тарумовского района.
"Очередной груз гуманитарной помощи отправлен защитникам Отечества и жителям зоны СВО из Кизлярского и Тарумовского районов … 20 тонн гуманитарного груза, в который входят снаряжения для солдат и продукты, отправлены в зону СВО, часть из них будет доставлена жителям г. Красный Луч (ЛНР)", – говорится в сообщении.
В сборе гуманитарной помощи участвовали местные власти, члены Кизлярского и Тарумовского казачьих обществ, прихожане Кизлярского храма, представители медицинской сферы и молодежной политики, жители районов, а также предприниматели. В частности, руководитель местного мясокомбината Нурудин Омаров передал 700 килограммов мясопродуктов.
Амурский женсовет отправил экипировку и продукты военным в зоне СВО