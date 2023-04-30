https://ria.ru/20230430/gruz-1870278903.html

Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза

Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 07.05.2023

Жители Дагестана отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза

Жители двух северных районов Дагестана направили в зону специальной военной операции 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе снаряжение для военнослужащих и... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-30T09:10

2023-04-30T09:10

2023-05-07T09:46

специальная военная операция на украине

тарумовский район

луганская народная республика

общество

надежные люди

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МАХАЧКАЛА, 30 апр - РИА Новости. Жители двух северных районов Дагестана направили в зону специальной военной операции 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе снаряжение для военнослужащих и продукты питания, сообщили в пресс-службе администрации Тарумовского района. "Очередной груз гуманитарной помощи отправлен защитникам Отечества и жителям зоны СВО из Кизлярского и Тарумовского районов … 20 тонн гуманитарного груза, в который входят снаряжения для солдат и продукты, отправлены в зону СВО, часть из них будет доставлена жителям г. Красный Луч (ЛНР)", – говорится в сообщении. В сборе гуманитарной помощи участвовали местные власти, члены Кизлярского и Тарумовского казачьих обществ, прихожане Кизлярского храма, представители медицинской сферы и молодежной политики, жители районов, а также предприниматели. В частности, руководитель местного мясокомбината Нурудин Омаров передал 700 килограммов мясопродуктов.

https://ria.ru/20230430/pomosch-1870274161.html

тарумовский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тарумовский район, луганская народная республика, общество, надежные люди