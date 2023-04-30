https://ria.ru/20230430/granitsa-1868884832.html

Белорусско-польскую границу пытались пересечь восемь тысяч нелегалов

Белорусско-польскую границу пытались пересечь восемь тысяч нелегалов - РИА Новости, 30.04.2023

Белорусско-польскую границу пытались пересечь восемь тысяч нелегалов

Восемь тысяч нелегальных мигрантов пытались пересечь белорусско-польскую границу с начала текущего года, сообщает в воскресенье Пограничная стража Польши. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T20:00

2023-04-30T20:00

2023-04-30T20:00

в мире

польша

белоруссия

александр лукашенко

евросоюз

минск

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ВАРШАВА, 30 апр – РИА Новости. Восемь тысяч нелегальных мигрантов пытались пересечь белорусско-польскую границу с начала текущего года, сообщает в воскресенье Пограничная стража Польши. "В апреле было 2,4 тысячи попыток попасть из Белоруссии в Польшу, а в этом году уже восемь тысяч", - говорится в сообщении. По данным польских пограничников, только за минувшие сутки через белорусско-польскую границу пытался нелегально перейти 31 иностранец. За помощь в нелегальном пересечении границы были задержаны гражданин Узбекистана и гражданин Афганистана. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ria.ru/20230429/granitsa-1868761481.html

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белоруссия

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в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз, минск