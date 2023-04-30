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В Индии девять человек погибли из-за утечки неизвестного газа
В Индии девять человек погибли из-за утечки неизвестного газа - РИА Новости, 30.04.2023
В Индии девять человек погибли из-за утечки неизвестного газа
Не менее 9 человек погибли и 11 находятся в больнице после инцидента с утечкой газа в индийском штате Пенджаб, сообщили представители местных властей. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:37
2023-04-30T10:37
2023-04-30T10:37
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Не менее 9 человек погибли и 11 находятся в больнице после инцидента с утечкой газа в индийском штате Пенджаб, сообщили представители местных властей. Источник утечки и тип газа еще предстоит установить, добавили в полиции. По данным местных властей, утечка газа произошла в густонаселенном районе, первоочередной задачей была эвакуация людей из места, где произошел инцидент.
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в мире, индия
В Индии девять человек погибли из-за утечки неизвестного газа
Местные власти: девять человек погибли в индийском штате Пенджаб из-за утечки газа
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Не менее 9 человек погибли и 11 находятся в больнице после инцидента с утечкой газа в индийском штате Пенджаб, сообщили представители местных властей.
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"Определенно, речь идет об утечке газа. На месте находится группа Национальной службы реагирования на стихийные бедствия, которая эвакуирует людей и проведет спасательную операцию. В результате этого инцидента 9 человек погибли, 11 заболели", - сказал комиссар полиции Лудхианы Мандип Сингх Сидху в эфире индийских телеканалов.
Источник утечки и тип газа еще предстоит установить, добавили в полиции.
По данным местных властей, утечка газа произошла в густонаселенном районе, первоочередной задачей была эвакуация людей из места, где произошел инцидент.
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