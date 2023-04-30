https://ria.ru/20230430/gaz-1868813670.html

В Индии девять человек погибли из-за утечки неизвестного газа

В Индии девять человек погибли из-за утечки неизвестного газа - РИА Новости, 30.04.2023

В Индии девять человек погибли из-за утечки неизвестного газа

Не менее 9 человек погибли и 11 находятся в больнице после инцидента с утечкой газа в индийском штате Пенджаб, сообщили представители местных властей. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T10:37

2023-04-30T10:37

2023-04-30T10:37

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Не менее 9 человек погибли и 11 находятся в больнице после инцидента с утечкой газа в индийском штате Пенджаб, сообщили представители местных властей. Источник утечки и тип газа еще предстоит установить, добавили в полиции. По данным местных властей, утечка газа произошла в густонаселенном районе, первоочередной задачей была эвакуация людей из места, где произошел инцидент.

https://ria.ru/20230419/vozvraschenie-1866224741.html

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в мире, индия