https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868876247.html

Посол США в Молдавии оценил сотрудничество органов Гагаузии

Посол США в Молдавии оценил сотрудничество органов Гагаузии - РИА Новости, 30.04.2023

Посол США в Молдавии оценил сотрудничество органов Гагаузии

Посол США в Молдавии Кент Логсдон высоко оценил сотрудничество между избирательными органами Гагаузии и Центризбиркомом автономии, сообщили в американском... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T18:47

2023-04-30T18:47

2023-04-30T18:47

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гагаузия

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КОМРАТ (Молдавия), 30 апр - РИА Новости. Посол США в Молдавии Кент Логсдон высоко оценил сотрудничество между избирательными органами Гагаузии и Центризбиркомом автономии, сообщили в американском диппредставительстве. Ранее глава представительства ЕС в Молдавии Янис Мажейкс сообщил, что вместе с послом США Кентом Логсдоном посетил несколько избирательных участков, а также Центральную избирательную комиссию в Комрате, чтобы ознакомиться с ходом выборов главы Гагаузской автономии Молдавии. "Посол Логсдон и посол ЕС Мазейкс вместе со своими командами присоединились к другим международным миссиям для наблюдения за выборами главы Гагаузии. Мы высоко оцениваем продолжающееся сотрудничество между избирательными органами Гагаузии и Центральной избирательной комиссией. Свободные, честные и прозрачные выборы являются основой любой демократии", - говорится в сообщении посольства США в соцсети. На юге Молдавии в воскресенье проходят выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, они будут признаны состоявшимися, если на участки придут не менее 50% избирателей. На пост главы автономии претендуют восемь человек, это депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд. За ходом голосования наблюдают 21 местный и 75 международных наблюдателей - своих наблюдателей направили также посольства США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США (NDI). Ранее посольство РФ в Молдавии сообщило, что дипломатам российской дипмиссии было отказано в мониторинге выборов главы Гагаузии, назвав "отказ дискриминационным" в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева". Всего в Гагаузии работают 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах автономии. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки составит уже 33%. В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду. Гагаузия является автономным территориальным образованием в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным, а не назначенным членом правительства Молдавии.

https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868867671.html

https://ria.ru/20230417/gagauziya-1865875240.html

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в мире, молдавия, гагаузия, сша, сергей чернов, михаил формузал, евросоюз, таможенный союз, ирина влах