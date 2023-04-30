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Минэнерго Украины объявило о повышении тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 30.04.2023
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07:51 30.04.2023 (обновлено: 08:35 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/energetika-1868801275.html
Минэнерго Украины объявило о повышении тарифов на электроэнергию
Минэнерго Украины объявило о повышении тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 30.04.2023
Минэнерго Украины объявило о повышении тарифов на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию на Украине будут увеличены, это вынужденная мера, заявил заместитель министра энергетики страны Фарид Сафаров. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T07:51
2023-04-30T08:35
экономика
украина
в мире
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Тарифы на электроэнергию на Украине будут увеличены, это вынужденная мера, заявил заместитель министра энергетики страны Фарид Сафаров. Он добавил, что Украине для восстановления энергетической системы в 2023 году необходимо 3,4 миллиарда долларов. Из них 1,2 миллиарда нужны для закупки определенных ресурсов, остальные – для обновления линии системы электропередачи, распределения и восстановления мощностей. Ранее украинское издание "Клименко тайм" со ссылкой на расчеты НКРЭКУ сообщало, что почти 150 миллиардов гривен (порядка 4 миллиардов долларов) придется компенсировать из госбюджета, если до конца года останется действующий тариф на свет для населения. При этом правительство пока что до конца мая оставило действующую цену на свет для населения. По данным издания, тариф, по которому население сейчас платит, составляет 1,44 гривны (0,03 доллара) за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен (0,04 доллара) за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.
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экономика, украина, в мире
Экономика, Украина, В мире
Минэнерго Украины объявило о повышении тарифов на электроэнергию

Замглавы Минэнерго Украины Сафаров предупредил о повышении тарифов на электроэнергию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Новояворовская ТЭЦ в Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Тарифы на электроэнергию на Украине будут увеличены, это вынужденная мера, заявил заместитель министра энергетики страны Фарид Сафаров.
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"Любые изменения тарифов в пики роста – это трудные и вынужденные решения. Сейчас правительство и НКРЭКУ (национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) прорабатывают вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая", - сказал Сафаров в эфире телеканала "Рада".
Он добавил, что Украине для восстановления энергетической системы в 2023 году необходимо 3,4 миллиарда долларов. Из них 1,2 миллиарда нужны для закупки определенных ресурсов, остальные – для обновления линии системы электропередачи, распределения и восстановления мощностей.
Ранее украинское издание "Клименко тайм" со ссылкой на расчеты НКРЭКУ сообщало, что почти 150 миллиардов гривен (порядка 4 миллиардов долларов) придется компенсировать из госбюджета, если до конца года останется действующий тариф на свет для населения. При этом правительство пока что до конца мая оставило действующую цену на свет для населения.
По данным издания, тариф, по которому население сейчас платит, составляет 1,44 гривны (0,03 доллара) за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен (0,04 доллара) за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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