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Международный день джаза

Международный день джаза - РИА Новости, 30.04.2023

Международный день джаза

Международный день джаза (International Jazz Day) ежегодно отмечается 30 апреля. Решение о праздновании этого дня было принято в ноябре 2011 года на Генеральной РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T00:47

2023-04-30T00:47

2023-04-30T00:47

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Международный день джаза (International Jazz Day) ежегодно отмечается 30 апреля. Решение о праздновании этого дня было принято в ноябре 2011 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО.Цель проведения мероприятия – повышение информированности общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.Международный день джаза проходит под председательством и руководством генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле и джазового пианиста и композитора Херби Хэнкока (США), который является послом доброй воли ЮНЕСКО.Первый ежегодный Международный день джаза был открыт в Париже (Франция) в 2012 году. Джаз (англ. jazz) как род музыкального искусства возник на юге США в конце XIX – начале ХХ веков и сложился как результат синтеза европейской и африканской музыкальных культур. Основные черты джаза – главенствующая роль ритма, мелодические акценты, порождающие ощущение волнообразного движения, а также импровизация.Впервые слово "джаз" появилось в 1913 году в одной из газет Сан-Франциско (США), в 1915 году вошло в название джазового оркестра Тома Брауна, выступавшего в Чикаго, а в 1917 году появилось на грампластинке, записанной знаменитым новоорлеанским оркестром Original DixieIand Jazz (Jass) Band. Джаз рождался повсюду, где происходило взаимопроникновение афроамериканской и европейской культур. Считается, что наиболее благоприятные обстоятельства сопутствовали формированию джаза в портовом американском городе Новый Орлеан. Здесь бок о бок сосуществовали две афроамериканские культуры креолов и освобожденных после гражданской войны в США рабов англосаксов-протестантов. По легенде, первым руководителем джазового оркестра, ставшего популярным, был афроамериканский корнетист Чарльз "Бадди" Болден (1877-1931), но до наших дней не дошло ни одной записи с его исполнением. Среди пионеров новоорлеанского джаза – Фредди Кеппард, Кинг Оливер, Джелли Ролл Мортон, Сидней Беше, Луи Армстронг. Джаз быстро нашел поклонников и за пределами Нового Орлеана – в Чикаго, Нью-Йорке, Калифорнии и других музыкальных центрах США. Росту его популярности в 1920-х годах способствовало исполнение джазовых мелодий на радио и массовые продажи пластинок с джазовой музыкой. Джаз как музыкальное искусство развивался этапами: традиционный джаз (новоорлеанский и чикагский стили, диксиленд) 1900-1920-х годов; эра свинга в 1930-х годах; бибоп, кул-джаз 1940-1950-х годов; фри-джаз 1960-х годов; джаз-рок 1970-х.Во второй половине 1980-х годов на британском танц-поле возник эйсид-джаз, или "кислотный джаз". Стоит упомянуть и о джаз-мануше – направлении в "гитарном" джазе, которое соединяет традиционную технику игры на гитаре цыган группы мануш и свинг. В числе последних джазовых направлений – трип-хоп, дарк-джаз, техно-джазовой стиль. Джаз сформировался во взаимодействии с блюзом и обладает собственными типами ансамблей и оркестров – джаз-бэндами (jazz band), а также особыми формами функционирования (импровизационные концерты – джем-сейшн, jam-session).Взаимодействуя с другими видами музыки, джаз породил гибридные формы, такие как симфоджаз, оказал влияние на композиторскую музыку XX века.С 1920-х годов началось распространение джаза в странах Европы, а затем Азии.Основными европейскими джазовыми центрами в течение долгого времени были Париж и Лондон. В историю джаза навсегда вошли имена Луи Армстронга, Эллы Фицджералд, Гленна Миллера, Бэнни Гудмена, Дюка Эллингтона, Диззи Гиллеспи и многих других звезд.В СССР первые джаз-бэнды появились в 1920-х годах. У отечественного джаза есть даже почти официальная дата рождения – 1 октября 1922 года, когда вернувшийся из Франции музыкант Валентин Парнах дал со своим оркестром первый джазовый концерт.В 1927 году в Москве появился оркестр под управлением Александра Цфасмана ("АМА-джаз") и почти одновременно – оркестр под управлением Леопольда Теплицкого в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Основополагающую роль в становлении советского джаза сыграла организация в 1929 году "Tea-джаза" под руководством Леонида Утесова. Признанием значения джазовой музыки как самостоятельного жанра явилось создание в 1938 году Государственного джаз-оркестра СССР под руководством Матвея Блантера и Виктора Кнушевицкого. Репертуар оркестра складывался в основном из песенных и инструментальных произведений советских композиторов. Ситуация изменилась с началом "холодной войны": джаз вдруг оказался "музыкой порабощения и духовной нищеты", и под негласный запрет попало даже само слово. Постепенно возвращаться к слушателям джаз начал с "оттепелью" в середине 1950-х годов. Одной из первых ласточек стала музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", где снялся недавно созданный ансамбль музыканта Эдди Рознера. Картина стала первой в истории советского кино, где звучало джазовое соло на барабанах. 1 октября 1956 года был основан концертный эстрадный оркестр под управлением Олега Лундстрема (ныне Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема), известный сегодня как самый "долгоиграющий" коллектив в мире. Активную деятельность вели гастролирующие оркестры под руководством Константина Орбеляна, Георгия Гараняна, Раймонда Паулса и другие коллективы.Сегодня джаз есть в каждой стране – со своими героями, легендами и со своим лицом.Одним из крупнейших джазовых событий в мире является Фестиваль джазовой и традиционной музыки в Новом Орлеане, который проводится с 1970 года и собирает более 300 тысяч человек. На фестивале можно услышать различные виды джазовой музыки – блюз, госпел, кажун, ритм-энд-блюз, рок, фанк, африканскую, латиноамериканскую и карибскую музыку, фолк и др. 28 апреля – 7 мая 2023 года он пройдет в очередной раз. С 1994 года в Стамбуле (Турция) ежегодно проходит всемирно известный Стамбульский джазовый фестиваль. 7-19 июля 2023 года он пройдет в 30-й раз. Главное событие Дня джаза – концерт c участием самых выдающихся джазовых исполнителей мира.В 2012 году в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) прошел первый концерт.В 2018 году столицей Международного дня джаза был избран Санкт-Петербург. 28-30 апреля в Александровском саду прошли концерты на открытой городской площадке. Кульминацией праздника стал All-Star Global Concert – гала-концерт мировых звезд джаза в "Мариинском-2", объединивший сотни культур, языков и музыкальных стилей. Также прошли лекции и мастер-классы, дискуссионные сессии, посвященные актуальным вопросам джазового искусства в России и мире. 30 апреля 2022 года концерт ко Дню джаза вновь состоялся в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он прошел с участием ведущих джазовых исполнителей в поддержку мира и единства. Также прошел второй концерт JazzWomenAfrica участием женщин-исполнителей из многих африканских стран. В 2023 году в программе празднования Международного дня джаза примут участие более 190 стран. Херби Хэнкок проведет концерт совместно с ЮНЕСКО, в рамках которого в 13 городах мира выступят Дайанна Ривз (США), Маркус Миллер (США), Ди Ди Бриджуотер (США), Кристиан Макбрайд (США), Сержио Мендес (Бразилия), Сирилл Эме (Франция) и многие другие. Концерт всех звезд будет транслироваться по всему миру.Джазовые фестивали также будут отмечать Международный день джаза специальными мероприятиями. В числе участников – Джазовый фестиваль в Аделаиде (Австралия), Бакинский джазовый фестиваль (Азербайджан), Festival Jazz à Ouaga (Буркина-Фасо), Festival Internacional de Blues y Jazz de Bucuramanga (Колумбия), Mladí Ladí Jazz (Чехия), La Esquina Jazz Festival. (Гватемала), Jazzfest Budapest (Венгрия), Rossini Jazz Festival (Италия) и др. Также пройдут мастер-классы, образовательные программы и пр. В России в 2022 году отмечалось 100-летие отечественного джаза. 1 октября в Москве на исторической сцене Большого театра впервые собрались вместе все самые выдающиеся деятели джазового искусства России: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Даниил Крамер, Fantine, Олег Аккуратов, Давид Голощекин, Алексей Козлов, Андрей Кондаков, Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Биг-бенд Георгия Гараняна, Большой джазовый оркестр Петра Востокова и многие другие. Гала-концерты прошли в Санкт-Петербурге, Самаре, Ярославле, Екатеринбурге, Нижем Новгороде, Сочи, Красноярске, Калининграде и других городах. 30 апреля 2023 года в Московской государственной консерватории выступят Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и Олег Аккуратов, а также одни из лучших российских джазовых вокалисток Варвара Убель и Сандра Фракенберг. В Санкт-Петербургской государственной филармонии джазовой музыки в этот день также состоится гала-концерт. Прозвучит классика джаза, композиции эры свинга и бибопа, оригинальные аранжировки известных джазовых стандартов и пр. 19-25 июня 2023 года в Москве пройдет самый масштабный джазовый фестиваль за всю историю российского джаза Moscow Jazz Festival. Впервые на семи городских площадках, пять из которых будут свободными для посещения, выступят более тысячи артистов из России и стран зарубежья. Среди них – Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Ильдар Абдразаков, Евгений Побожий, Фантине (Австралия) и многие другие. Ежегодно летом на побережье Коктебеля в Крыму проходит Koktebel Jazz Party. Одна из основных его задач – показать, что джаз – вечно актуальная классика. Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы его посещали мировые звезды джаза. В 2017 году его гостем стал президент России Владимир Путин. В настоящее время российская джазовая сцена – это более тысячи профессиональных джазовых музыкантов, 50 фестивалей и более тысячи концертов ежегодно, десятки зарубежных гастролей российских джазистов, восемь программ высшего образования.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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