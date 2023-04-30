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В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба
В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба - РИА Новости, 30.04.2023
В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба
Один человек погиб, семь пострадали в результате нападения с ножом у ночного клуба в британском городе Бодмин, сообщает газета Mirror со ссылкой на полицию... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:57
2023-04-30T15:57
2023-04-30T15:57
в мире
корнуолл
девон
великобритания
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в результате нападения с ножом у ночного клуба в британском городе Бодмин, сообщает газета Mirror со ссылкой на полицию графств Девон и Корнуолл. Согласно изданию, поножовщине предшествовала серьезная ссора. Газета отмечает, что по факту происшествия начато расследование. Полиция задержала одного человека, он находится под стражей.
https://ria.ru/20230115/strelba-1845047323.html
корнуолл
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, корнуолл, девон, великобритания
В мире, Корнуолл, Девон, Великобритания
В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба
Mirror: в Британии один человек погиб и семь пострадали из-за поножовщины у ночного клуба