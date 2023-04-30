https://ria.ru/20230430/draka-1868854499.html

В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба

В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба - РИА Новости, 30.04.2023

В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба

Один человек погиб, семь пострадали в результате нападения с ножом у ночного клуба в британском городе Бодмин, сообщает газета Mirror со ссылкой на полицию... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:57

2023-04-30T15:57

2023-04-30T15:57

в мире

корнуолл

девон

великобритания

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в результате нападения с ножом у ночного клуба в британском городе Бодмин, сообщает газета Mirror со ссылкой на полицию графств Девон и Корнуолл. Согласно изданию, поножовщине предшествовала серьезная ссора. Газета отмечает, что по факту происшествия начато расследование. Полиция задержала одного человека, он находится под стражей.

https://ria.ru/20230115/strelba-1845047323.html

корнуолл

девон

великобритания

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Ольга Фомченкова

в мире, корнуолл, девон, великобритания