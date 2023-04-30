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В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба - РИА Новости, 30.04.2023
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15:57 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/draka-1868854499.html
В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба
В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба - РИА Новости, 30.04.2023
В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба
Один человек погиб, семь пострадали в результате нападения с ножом у ночного клуба в британском городе Бодмин, сообщает газета Mirror со ссылкой на полицию... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:57
2023-04-30T15:57
в мире
корнуолл
девон
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в результате нападения с ножом у ночного клуба в британском городе Бодмин, сообщает газета Mirror со ссылкой на полицию графств Девон и Корнуолл. Согласно изданию, поножовщине предшествовала серьезная ссора. Газета отмечает, что по факту происшествия начато расследование. Полиция задержала одного человека, он находится под стражей.
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в мире, корнуолл, девон, великобритания
В мире, Корнуолл, Девон, Великобритания
В Британии один человек погиб из-за поножовщины возле ночного клуба

Mirror: в Британии один человек погиб и семь пострадали из-за поножовщины у ночного клуба

© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в результате нападения с ножом у ночного клуба в британском городе Бодмин, сообщает газета Mirror со ссылкой на полицию графств Девон и Корнуолл.
Согласно изданию, поножовщине предшествовала серьезная ссора.
«
"На месте происшествия скончался мужчина... По меньшей мере еще семь мужчин и женщин получили ранения и доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в заявлении полиции.
Газета отмечает, что по факту происшествия начато расследование.
Полиция задержала одного человека, он находится под стражей.
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В миреКорнуоллДевонВеликобритания
 
 
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